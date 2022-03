Erziehungsberufe: Tarifverhandlungen gescheitert

Carsten Koall/dpa Kundgebung von Erzieherinnen und Sozialarbeiterinnen aus verschiedenen Bundesländern am Montag in Potsdam

Berlin. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in Erziehungs- und Sozialberufen ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Wie die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund DBB am Dienstag mitteilten, wurden die Gespräche auf Mai vertagt. Die Auseinandersetzung habe sich dabei weiter zugespitzt, hieß es von Gewerkschaftsseite. Verdi-Chef Frank Werneke übte harsche Kritik an der Position der Gegenseite und kündigte an, dass es vor der finalen Verhandlungsrunde im Mai »zu heftigen Reaktionen« kommen werde. Auch mit Warnstreiks sei zu rechnen. Auch der DBB kündigte an, seinen Protest in den kommenden Wochen »verstärkt auf die Straße tragen« zu wollen. Bis Dienstag nachmittag hatten die Gewerkschaften zwei Tage lang in Potsdam mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände VKA über Arbeitsbedingungen und eine höhere Bezahlung für die rund 330.000 kommunalen Kita-Erzieherinnen und anderen Beschäftigten in sozialen Berufen gerungen. (dpa/jW)