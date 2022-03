»Stuttgart 21« kostet mehr als 9 Milliarden Euro

Bernd Weißbrod/dpa Die Baustelle für den neuen Hauptbahnhof in Stuttgart (3.2.2021)

Berlin/Stuttgart. Das Bauprojekt »Stuttgart 21« wird sich wie erwartet voraussichtlich um weitere 950 Millionen Euro verteuern und nach aktuellen Annahmen insgesamt rund 9,15 Milliarden Euro kosten. Darüber habe die Bahn am Freitag auf einer Sondersitzung den Aufsichtsrat informiert, teilte der Konzern am Abend mit. Hinzu komme ein Vorsorgepuffer von 640 Millionen Euro, der im Bedarfsfall aktiviert werden könne. Das geht aus einem Prüfbericht hervor, den der Konzern dem Gremium auf der Sitzung präsentierte. Bislang gingen die Verantwortlichen bei der Planung von Gesamtkosten in Höhe von 8,2 Milliarden Euro aus. Als Gründe für diese Entwicklung führte die Bahn »erhebliche Preissteigerungen bei Baufirmen, Lieferanten und Rohstoffen«sowie den »geologisch anspruchsvollen Untergrund im Stadtgebiet« an. Den geplanten Termin für die Inbetriebnahme zum Fahrplanwechsel Ende 2025 bestätige der Prüfbericht. Eingefordert hatte die Sondersitzung des Aufsichtsrats eigenen Angaben zufolge die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. (dpa/jW)