Lambrecht: Möglichkeiten für Waffenlieferungen an Ukraine erschöpft

Philipp Schulze/dpa Will angeblich kein weiteres Tötungsgerät aus ihrem Laden für die Ukraine hergeben: Christine Lambrecht

Berlin. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) sieht kaum weitere Möglichkeiten zur Abgabe von Bundeswehr-Waffen an die Ukraine. »Die Möglichkeiten über die Bundeswehr sind erschöpft«, sagte Lambrecht im »Interview der Woche« des Deutschlandfunks, das am Sonntag ausgestrahlt wird. »Wir loten aus, welche Möglichkeiten es darüber hinaus gibt.« Demnach laufen in der Bundesregierung nun Gespräche über den Kauf von Waffen für die Ukraine. Wenn allerdings bei deutschen Unternehmen Waffen zur Lieferung an die Ukraine angekauft würden, sei das »kein Weg, der über das Verteidigungsministerium geht«, sagte Lambrecht. »Das ist dann ein Weg, der über das Wirtschaftsministerium geht, weil wir dann über Rüstungsexporte sprechen.« Deutschland hatte nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine Waffenlieferungen beschlossen. Geliefert wurden 1.000 Panzerabwehrwaffen und 500 Boden-Luft-Raketen vom Typ »Stinger« aus Bundeswehr-Beständen. Angekündigt wurde zudem die Abgabe von 2.700 Flugabwehrraketen aus ehemaligen DDR-Beständen. (AFP/jW)