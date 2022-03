Blöder Kopfstoß

Dortmund. Felix Sturm hat seine sechste Chance auf eine Boxweltmeisterschaft unerwartet verpasst. Der 43jährige Supermittelgewichtler verlor am Sonnabend in der Dortmunder Westfalenhalle den Ausscheidungskampf gegen den vier Jahre jüngeren Ungarn Istvan Szili nach Punkten und verfehlte damit das Duell mit dem Briten Lerrone Richards um den WM-Gürtel des Verbandes IBO. Den sicherte sich Szili, den die Punktrichter nach zwölf Runden mehrheitlich vorn sahen. Sturm hatte es allerdings auch nicht leicht. Ein versehentlicher Kopfstoß Szilis in der dritten Runde sorgte für einen Cut über Sturms linkem Auge, die Blutung bescherte dem fünffachen Weltmeister Probleme bis zum Ende des Kampfes. (sid/jW)