Auf leisen Sohlen

Im früheren Leben Schauspielerin: Tamara Lindeman

In der Popgeschichte finden sich einige Anekdoten über kurz nacheinander aufgenommene Alben, die thematisch oder klangästhetisch in direkter Verbindung zueinander stehen, doch aus strategischen Gründen nicht oder erst mit deutlichem Abstand veröffentlicht wurden. Als prominentes Beispiel sei die Band Prefab Sprout genannt. Deren »Protest Songs« hätten nach Wunsch ihres Komponisten Paddy McAloon schon umgehend nach dem Durchbruchalbum »Steve McQueen« von 1985 erscheinen sollen, doch die Geldgeber fürchteten seinerzeit, dass solche ohne Produzenten eingespielten Rohdiamanten die gerade gewonnene Klientel verschrecken könnten, und veröffentlichten es erst zum Ende jener Dekade. Dass die Verantwortlichen des US-amerikanischen Independentlabels »Fat Possum« bei der 2019 frisch unter Vertrag genommenen kanadischen Musikerin (und einstigen Filmschauspielerin) Tamara Lindeman, die seit 2006 unter dem Namen The Weather Station in Erscheinung tritt, ebenso rigide vorgegangen wären, wenn sie ihnen eröffnet hätte, dass zu den nach vorne preschenden Hochglanzpopnummern des fünften Weather-Station-Werks »Ignorance« noch weitere zehn in Balladenform gehören, ist eher unwahrscheinlich.

Und doch zog es Lindeman vor, besagte Balladen ohne Budget des neuen Handelspartners, aber dafür mit ausgesuchten Musikerinnen und Musikern der lokalen Jazzszene Torontos an drei Tagen im März 2020 live im Studio festzuhalten. Dass dann »Ignorance« nach pandemiebedingter Veröffentlichungsverzögerung sowohl in der Fachpresse als auch unter Fridays-for-Future-Aktivisten (die einen großen Anteil auf ihren Konzerten bilden) zur Konsensplatte des Jahres 2021 wurde, stärkte natürlich Lindemans Verhandlungsposition, die Balladensammlung »How Is It That I Should Look at the Stars« genau in der Form zu veröffentlichen, wie sie es vorgesehen hatte. Dazu gehört eine Platteninnenhülle füllende Laudatio Lindemans auf oben erwähnte Szene songaffiner Jazzer, deren Konzerte Tamara Lindeman verfolgt, seit sie Mitte der 2000er Jahre nach Toronto zog – mit dem festen Vorsatz, sich fortan ausschließlich dem Musikmachen zu widmen. Sowohl ihre mit zurückgenommener Altstimme vorgetragene Poesie, die berechtigterweise oft mit der mittleren Joni Mitchell verglichen wurde, als auch die beachtlichen Ergebnisse unermüdlicher Fingerpickingexerzisen blieben in den Open-Stage-Shows einschlägiger Caféhäuser nicht unbemerkt, und Lindeman hatte alsbald keine Mühen, Mitstreiter für ihren Westerngitarren-geprägten Folksound zu finden. Doch eine Kooperation mit der bewunderten Jazzszene wurde für sie erst vorstellbar, nachdem sie das Klavier als Kompositionsinstrument für sich entdeckt hatte.

Über die feinfühligen, stets nach dem Weniger-ist-mehr-Prinzip geleitete, tastende Herangehensweise der von ihr für » How Is It That I Should Look at the Stars« gewonnenen Musiker wie der Saxofonistin Karen Ng, der Lap-Steel-Gitarristin Christine Bougie oder dem auch als Duettsänger partizipierenden Flötisten Ryan Driver schreibt sie: »Vielleicht lässt sich diese Musik am besten damit umschreiben, wie wenig sie sich darum bemüht zu gefallen. Sie bedeutet mir viel, weil sie einzigartig ist und mich in dieser gesichtslosen, unschönen Stadt, die immer mehr zur Spielwiese für die Reichen wird, stets verankert hat und sie aller Widrigkeiten zum Trotz fortbestehen konnte.«