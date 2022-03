Stefan Zeitz/IMAGO Geflüchtete bei der Ankunft am Zentralen Omnibusbahnhof in Berlin (7.3.2022)

Die selbstorganisierten Freiwilligen der Initiative »Berlin Arrival Support« kümmern sich am Zentralen Omnibusbahnhof Berlin, ZOB, um dort ankommende Geflüchtete aus der Ukraine. Sie konstatieren eine »ausnahmslose Krisensituation« und sehen sich vom Staat alleingelassen. Wie muss man sich die Situation am ZOB vorstellen?

Gleich zu Kriegsbeginn war uns bewusst, wie viele Menschen flüchten würden. Zunächst haben wir sie am Ostbahnhof, Hauptbahnhof und am Bahnhof Südkreuz empfangen. In den ersten Wochen waren einige von uns mitunter bis zu 40 Stunden am Stück im Einsatz, ohne zu schlafen. Aus meiner persönlichen Erfahrung in der Geflüchtetenhilfe im Jahr 2015 war mir klar, dass die aktuelle Situation neue Maßstäbe setzen wird: Damals kamen etwa 1.000 Menschen pro Tag in Berlin an, jetzt sind es zum Teil mehr als 10.000. Wir Freiwilligen können das unmöglich allein stemmen. So fehlt uns die notwendige Infrastruktur. Wir fragen ständig nach Containern, Zelten und Unterkünften. Die Mühlen der Bürokratie mahlen zu langsam. Nach fast einem Monat gibt es Zusammenbrüche, Helferinnen und Helfer sind ausgebrannt.

Wie ist die Lage aktuell?

Am ZOB kommen derzeit bis zu 2.500 Menschen täglich an, darunter Angehörige besonders vulnerabler Gruppen: Hochschwangere, Menschen mit Behinderungen, unbegleitete Kinder. Für den Umgang mit ihnen sind wir nicht geschult. Wir sind mit Ärztinnen und Ärzten im Kontakt, nur kommt auch das zu langsam in Gang. Wir waren verzweifelt, weil wir Frauen mit Kindern teils bei minus fünf Grad nachts in der Kälte stehenlassen mussten. Zum Glück gibt es Wartehallen der BVG (Berliner Verkehrsbetriebe, jW). Erst ab der dritten Woche entwickelte sich langsam eine Infrastruktur. Doch konnten wir weiterhin Covid-Fälle nicht in Quarantäne schicken, weil es dafür keinen Ort gab. Es kann nicht sein, dass Freiwillige bei der Aufnahme von Geflüchteten ausgebremst werden.

Wie gestaltet sich Ihr Alltag?

Einige von uns arbeiten nicht in Vollzeit und haben dadurch Kapazitäten, andere nehmen für den Empfang von Geflüchteten Urlaub oder lassen sich freistellen. Wieder andere stoppen ihr komplettes Privatleben, so wie ich.

Sie sitzen für Ihre Initiative in einem Krisenstab, der vom »rot-grün-roten« Berliner Senat eingerichtet wurde. Was tut sich dort?

Dort beraten unter anderem BVG, Malteser, Senatsverwaltung und die Polizei miteinander. Man ist bemüht und kündigt an, sich um dieses oder jenes zu kümmern. Das Problem aber ist: Wir haben keine Zeit, die Menschen kommen jetzt an! Aktuell haben der Flughafen Tegel und die Messehalle geöffnet, damit Schutzsuchende dort unterkommen können. Aber wir können Menschen nicht in Massenunterkünfte schicken, ohne genau zu wissen, was sie überhaupt brauchen und wollen. Mit der Verständigung klappt es kaum. Für bis zu 1.000 Personen steht oft nur ein Dolmetscher zur Verfügung. Auch bis Arbeitsverträge abgeschlossen sind, dauert es. Derweil stehen Tausende Menschen vor uns, die wir nur schlecht versorgen können.

Aus der Ukraine flüchten auch afrikanische Studierende. Sie können nicht wie die Ukrainerinnen und Ukrai­ner kostenlos U-Bahn fahren. Genau wie sie haben auch queere Menschen schon auf dem Fluchtweg oft Diskriminierung erlebt. Wir gehen auf sie zu und fragen, was sie brauchen, schicken sie an Orte, an denen ihnen geholfen werden soll. Zwei Tage später stehen sie wieder vor uns, weil dort wegen Personalmangels nichts organisiert ist. Das muss sich ändern.

Sie haben sich schon 2015 um Geflüchtete gekümmert. Hat man aus damaligen Fehlern gelernt?

Leider nein. Damals gab es Lagerverhältnisse. Ähnliches passiert jetzt wieder. Um all die Probleme zu lösen, muss die Bundesregierung Geld in die Hand nehmen.