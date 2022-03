Bei VW anfangen

Florian Boillot Räumung einer Blockade von Klimaaktivisten am Heizkraftwerk Reuter West (Berlin, 27.3.2022)

Eine Strickleiter am Zaun befestigt, eine Wolldecke oben über die scharfen Spitzen gelegt – so kamen Aktivisten am Sonntag vormittag auf das Gelände des Heizkraftwerks Reuter West in der Berliner Siemensstadt. Wenig später konnten sie einen Verladebagger besetzen, während andere Aktivisten das Tor zum Kraftwerk des Vattenfall-Konzerns blockierten. Die Aktion war eine von vielen in etwa einem Dutzend deutscher Städte am »Aktionstag gegen den Krieg, für Abrüstung, Klimagerechtigkeit und offene Grenzen«. Veranstalter war ein Bündnis von Ende Gelände, Fridays for Future, Rheinmetall entwaffnen (RME) und Abolish Frontex (Frontex abschaffen), das so ein Zeichen gegen »den fossilen, atomaren und militärischen Rollback« setzte.

Kundgebungen gab es unter anderem in Bremen, Göttingen, Darmstadt und Karlsruhe. In Augsburg wurde bei einer Fahrraddemo ein autofreier Sonntag gefordert. In Hamburg hatte es bereits am Sonnabend eine Demonstration am Hafen gegeben. Mit dem Motto des Aktionstags, »100 Milliarden bessere Ideen«, nahm das Bündnis Bezug auf das geplante Sondervermögen der Bundeswehr von 100 Milliarden. Im Aufruf wurde ein sofortiger Stopp des »russischen Angriffskriegs« in der Ukraine gefordert. Weiter hieß es: »100 Milliarden für Aufrüstung beenden keinen Krieg, sie machen alles nur noch schlimmer. Mehr Waffen bedeuten mehr Krieg, mehr Konflikte und mehr menschliches Leid.«

Die Aktion in der Berliner Siemensstadt sollte auf eine weitere Forderung aufmerksam machen: den sofortigen Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern und einen Importstopp von Kohle, Gas und Öl aus Russland. Sam Dietz, Sprecherin von Ende Gelände Berlin, erklärte am Sonntag gegenüber jW, das Bündnis wende sich zugleich gegen den Ersatz dieser Lieferungen durch Energieimporte aus anderen Ländern oder den Bau neuer Terminals für Frackinggas. Es gehe »um einen Systemwandel«. Den Löwenanteil der Energie verbrauche die Industrie, das Sparen müsse daher »bei VW und Rheinmetall anfangen, nicht bei den Mieten und Heizkosten«. Es gebe viele Möglichkeiten, von den fossilen Energien wegzukommen, so Dietz, etwa ein Verbot von SUVs oder ein autofreier Sonntag.

Mittags kam es am Heizkraftwerk zur Räumung, die Aktivisten wurden von Polizeibeamten einzeln weggetragen. »Ende Gelände« Berlin kommentierte bei Twitter, die Sitzblockade werde »gerade geräumt, weil riesige Konzerne wie Vattenfall und RWE mit Leid und Krieg Geld verdienen wollen«. Am Nachmittag gab es eine Demo in Berlin-Mitte vor dem »Showroom« der Bundeswehr und den Lobbybüros des deutschen Ölkonzerns Wintershall Dea und des Lobbyverbandes Zukunft Gas.

Im Kulturbahnhof in Kassel hatten sich am Sonnabend bereits rund 150 Aktive unter dem Motto »Kassel entwaffnen ist keine Kunst« zu einer Konferenz getroffen, um unter anderem die Aktionstage vom 30. August bis 4. September während der diesjährigen Documenta zu planen. Eingeladen hatte RME; verschiedene Arbeitsgruppen traten zusammen. Zuvor diskutierten auf dem Podium Tamara Rewald (Klimagerechtigkeitsbewegung), Kerstin Pfeiffer (FrauenLesbenGruppe Frankfurt und »Women Defend Rojava«), Barbara Happe (Urgewald) und Lukas Barlian (RME) über Herausforderungen für den antimilitaristischen Kampf.

Rewald wies darauf hin, dass bei einer Umstellung auf eine demokratische Produktion entlang planetarer Grenzen »die Rüstungswirtschaft als erstes rausfliegt«. Dazu zählten in Kassel Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann. Pfeiffer erinnerte angesichts der auch von »links« kommenden Forderung nach deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine: »Nationalstaaten haben kein Interesse daran, ihre Bevölkerung zu schützen«. Barlian betonte, für RME sei weiterhin klar, dass Waffenlieferungen keine Solidarität sind und »dass es im kapitalistisch-patriarchalen Normalzustand« keinen Frieden geben könne. Dass sich die Rüstungsindustrie jetzt auch noch als »Held der Nachhaltigkeit« präsentiere, kritisierte Happe. Der Angriffspunkt, auf den sich die Aktiven einigen konnten: die Aufrüstungspläne der Bundesregierung »durch die Hintertür«.