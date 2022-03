USA: Krieg wird lange dauern

State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS Löscharbeiten an einem Treibstofflager bei Lwiw, das von russischen Raketen getroffen worden war (27.3.2022)

Die USA haben angeblich ihre Einwände gegen die Übergabe polnischer MiG-Jagdflugzeuge an die Ukraine aufgegeben. Das sagte der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba nach einem Treffen mit seinem US-Kollegen Antony Blinken und Präsident Joseph Biden in Warschau. Es sei jetzt die Sache Polens, die Übergabe in die Wege zu leiten. Das deutet darauf hin, dass Washington weiterhin offiziell nichts mit einem solchen Transfer zu tun haben will. Der ukrainische Präsident hatte am Sonnabend erneut mehr schwere Waffen von der NATO verlangt.

Präsident Biden schwor die Bevölkerung der USA und des kollektiven Westens unterdessen auf eine langandauernde Auseinandersetzung mit Russland ein – eine »große Schlacht zwischen Demokratie und Autokratie«. Es handle sich um die »größte Prüfung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs«, sagte Biden in einer Ansprache zum Abschluss seines zweitägigen Polen-Besuchs am Sonnabend. Der russische Präsident Wladimir Putin sei ein »Schlächter«, der »um Gottes willen nicht im Amt bleiben« dürfe, ereiferte er sich. Später erklärten US-Offizielle, Biden habe nicht zum Sturz Putins aufrufen wollen; der US-Sender CNN meldete, die Passage habe nicht im vorbereiteten Redetext gestanden. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow reagierte auf die Bemerkung mit dem rhetorischen Rat, Biden möge sich in ärztliche Behandlung begeben.

In der Ukraine übernahmen russische Truppen die Kontrolle über die Stadt Slawutitsch im Bezirk Tschernihiw. Sie ist bis heute der Wohnort des Personals der stillgelegten Atomanlage Tschernobyl. Die Übernahme erfolgte offenbar ohne Kampf und soll nach den Worten des Bürgermeisters ermöglichen, die seit einem Monat ohne Pause arbeitenden Techniker abzulösen. Der Bürgermeister des russisch belagerten Tschernihiw sagte der Kiewer Zeitung Lewij Bereg, die Lage in der Stadt sei schwierig. Er sei es leid, von Politikern, die »in Lwiw im Restaurant sitzen«, zum »Durchhalten« aufgefordert zu werden.

Unterdessen bereitet sich Russland offenbar auf einen Beitritt der »Volksrepubliken« (VR) Donezk und Lugansk vor. Nachdem zunächst der Lugansker Republikchef Leonid Pasetschnik die Möglichkeit eines baldigen Referendums über den Beitritt zu Russland ins Gespräch gebracht hatte, folgten zustimmende Äußerungen verschiedener russischer Abgeordneter, darunter auch des zeitweiligen Regierungschefs der VR Donezk, Alexander Borodaj. Parallel dazu erklärte der stellvertretende russische Generalstabschef, Sergej Rudskoj, Russlands Militär werde sich »jetzt auf das wesentliche konzentrieren«, nämlich die Einnahme der Bezirke Donezk und Lugansk bis zu den ehemaligen Verwaltungsgrenzen. Rudskoj erklärte auch, die ukrainischen Streitkräfte hätten den Großteil ihrer schweren Waffen verloren; jetzt gehe es darum, die militärisch nutzbare Infrastruktur zu zerstören, um eine Remilitarsierung des Landes zu verhindern. Am Sonnabend hatten russische Raketen ein Treibstofflager nahe Lwiw getroffen und in Brand gesetzt.