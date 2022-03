»Es kann schnell alles wieder vorbei sein«

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa In dieser Landschaft soll bald Industrie erblühen

Der Jubel über die Ankündigung des US-Konzerns Intel, in Magdeburg für 17 Milliarden Euro zwei Halbleiterfabriken zu errichten, war zuletzt gewaltig. Schattenseiten des Projekts werden dabei kaum erwähnt. So wird für die Chipproduktion sehr viel Wasser benötigt, auch der Energiebedarf ist hoch. Wie bewerten Sie das Vorhaben?

Die Freude über die beabsichtigte Großansiedlung ist verständlich, insbesondere wenn wir den industriellen Aderlass in Sachsen-Anhalt betrachten. Dennoch müssen bei allen Unternehmensansiedlungen ökologische und soziale Nachhaltigkeit zwingend berücksichtigt werden. Es muss gefragt werden, woher Energie, Rohstoffe und auch Wasser kommen und wie schonend damit umgegangen werden soll. Der riesige Energiebedarf muss aus erneuerbaren Quellen gesichert sein, und beim Wasser darf es nicht dazu kommen, dass wirtschaftliche Interessen gegen die Bevölkerung durchgesetzt werden. Durch die Ansiedlung wird darüber hinaus wertvoller Ackerboden versiegelt, weshalb ein ökologischer Ausgleich geschaffen werden muss.

Sachsen-Anhalt ist stark von Regenmangel betroffen. In der Folge fehlt es etwa in der Landwirtschaft an Wasser. Wird die Ansiedlung nicht das Problem verschärfen?

Die Region Magdeburg gehört zu den trockensten Gebieten. Angesichts des enormen Wasserbedarfes bei der Halbleiterherstellung sehen wir dieses Problem. Hier müssen ganz gezielt Auflagen zum Wassermanagement an Intel gestellt werden. Faule Kompromisse mit schwerwiegenden ökologischen Folgen sind inakzeptabel.

Auf einen Schlag wird Magdeburg absehbar um Tausende Einwohner wachsen. Was wird das für die Mieten und den Verkehr bedeuten?

Durch Zuzug Tausender Beschäftigter wird die Region vor riesige Herausforderungen gestellt, Mieten werden steigen. Hier droht soziale Spaltung zwischen Gut- und Geringverdienenden. Dem muss mit guten Konzepten entgegengewirkt werden, etwa durch sozialen Wohnungsbau.

Auch beim Verkehr muss viel passieren, zum Beispiel eine echte Verkehrswende durch die Anbindung an den ÖPNV, durch Radverkehr mit dazugehörigen E-Ladestationen. Nur so können Pendlerströme bewältigt und gleichzeitig Flächen geschont werden. Wir fordern einen Verkehrsverbund für ganz Sachsen-Anhalt, um die öffentlichen Verkehrsmittel attraktiv zu machen. Klimapolitisch gibt es dazu keine Alternative.

Von Politikern wurden 20.000 bis 30.000 Arbeitsplätze als Ergebnis der Ansiedlung prophezeit. Was halten Sie für realistisch? Woher sollen die Fachkräfte kommen, und wie wird die Bezahlung aussehen?

Wir gehen von 15.000 bis 20.000 Arbeitsplätzen aus, wobei dieser Prozess mehrere Ausbaustufen beinhaltet. Bei der Bezahlung können wir vorsichtig optimistisch sein, dass die meisten Kernarbeitsplätze gut bezahlt sein werden, was jedoch gleichzeitig bedeutet, dass Fachkräfte aus regionalen Unternehmen abwandern und kleine sowie mittlere Betriebe vor dem Aus stehen könnten. Deshalb muss eine Fachkräfteoffensive gestartet werden, um junge Menschen auszubilden und in der Region zu halten. Da besteht erheblicher Nachholbedarf. Vergessen dürfen wir nicht, dass auch die Bereiche Bildung, Gesundheit, Handel und Dienstleistungen wachsen müssen, wenn Tausende nach Magdeburg kommen.

Glauben Sie, dass mit solchen »Leuchtturmprojekten« die Folgen von drei Jahrzehnten Deindustrialisierung des Ostens kompensiert werden? Zeigen die Erfahrungen aus anderen ostdeutschen Bundesländern nicht, dass Megaprojekte allein nicht wirklich helfen?

Die Folgen der Deindustrialisierung lassen sich nicht durch die Intel-Ansiedlung kompensieren. Sicher werden gutbezahlte Arbeitsplätze entstehen, aber aus Erfahrungen der letzten 30 Jahre heraus wird mancher skeptisch bleiben und fragen, ob alle Versprechungen eintreten werden und ob der Schub von Dauer sein wird. Die Erfahrungen zeigen, dass schnell alles wieder vorbei sein kann. Der Fokus der Politik darf eben nicht allein auf der Großansiedlung liegen, sondern die wirtschaftliche Entwicklung der Region muss mit allen sozialen und ökologischen Belangen zusammen betrachtet werden. Es ist deshalb zwingend notwendig, die Menschen von Anfang an einzubeziehen und maximale Transparenz walten zu lassen.