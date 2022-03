Regierungslinke in der Offensive

Stefan Zeitz/imago images Hans Modrow bei einer Kranzniederlegung zum Tag des Sieges über den Faschismus am Sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park (Berlin, 9.5.2021)

Auf Betreiben des geschäftsführenden Parteivorstandes von Die Linke wird der Ältestenrat der Partei im Mai neu berufen. Der Beschluss des Parteivorstandes erfolgte am Sonnabend nur rund 48 Stunden, nachdem ein Auszug aus einer bereits überarbeiteten, bis dahin nur intern verbreiteten Mitteilung über die Beratung des Ältestenrates vom 17. März beim Kurznachrichtendienst Twitter aufgetaucht war. Dieses Papier war kein Beschluss des Ältestenrates, sondern als inhaltliche Orientierung über die Debatten des Ältestenrates für die Gremien der Partei erarbeitet worden.

Die darin als »im Raum« stehend bezeichnete Frage, ob der Krieg in der Ukraine »nun ein Einmarsch russischer Truppen ist oder sich als ein innerer Bürgerkrieg der Kräfte in den neuen Oststaaten und faschistischen Elementen im Westen der Ukraine darstellt«, hatte umgehend für wütende Reaktionen beim rechten Parteiflügel und Rufen nach »Konsequenzen« gesorgt.

Obwohl das in dem Beschluss des Parteivorstandes nicht ausdrücklich so formuliert wurde, läuft die Entscheidung auf die Ablösung des bisherigen Vorsitzenden des Ältestenrates, Hans Modrow, hinaus. Modrow nahm an der Vorstandssitzung nach jW-Informationen nicht teil. Es ist damit zu rechnen, dass der geschäftsführende Parteivorstand eine Neuzusammensetzung des Ältestenrates anstrebt, die sicherstellt, dass von dort keine grundsätzliche Kritik am Kurs der Parteispitze mehr ausgeht. Anders als im Parteivorstand waren bislang Kritiker des regierungslinken Kurses im Ältestenrat – wie übrigens auch im Bundesausschuss, der zuletzt mit dem Ältestenrat eng zusammengearbeitet hatte – stark vertreten und prägten dort die Diskussion. Das dürfte sich nun ändern.

In dem Beschluss vom Sonnabend, der nach jW-Informationen bei drei Enthaltungen ohne Gegenstimmen zustande kam, weist der Parteivorstand den oben zitierten Satz als »inakzeptabel« zurück. Außerdem wird festgestellt, dass »Arbeitsweise und -form« des Ältestenrates »dysfunktional« seien. Am vierten Aprilwochenende will der Vorstand über die Struktur und zukünftige Arbeitsweise des Gremiums beraten.