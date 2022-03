Sydney. Japan und Saudi-Arabien fahren ebenfalls zur Fußballweltmeisterschaft in Katar. Beiden Teams ist durch ein 2:0-(0:0)-Erfolg der Japaner in Australien das Ticket sicher. Die Saudis profitierten vom japanischen Erfolg. Damit stehen 17 von 32 WM-Endrundenteilnehmern in Katar (21. November bis 18. Dezember 2022) fest. Matchwinner für das Nippon-Team von Trainer Hajime Moriyasu war Kaoru Mitoma mit einem späten Doppelpack. Erst fünf Minuten vorher eingewechselt, traf der Angreifer in der 89. Spielminute zur Führung und legte in der Nachspielzeit (90. + 4) zur Entscheidung nach.(sid/jW)