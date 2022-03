Hoffnung zerstört

Xinhua/IMAGO Voller Vorfreude: Afghanische Schülerinnen, bevor sie wieder nach Hause geschickt wurden (Herat, 23.3.2022)

Die Enttäuschung ist groß: Kurz nachdem Schülerinnen in Afghanistan am Mittwoch in die Klassenzimmer zurückgekehrt waren, wurden sie wieder nach Hause geschickt. »Ich habe bis zwei Uhr morgens nicht geschlafen, weil ich mich auf diesen Tag vorbereitet habe. Als wir die Nachricht hörten, haben alle Schülerinnen geweint. Wir sind sehr enttäuscht«, berichtete eine Schülerin in Kabul dem lokalen TV-Sender Tolo News. Als die islamistischen Taliban im vergangenen August erneut die Macht in Kabul übernommen hatten, blieben zunächst alle Schulen geschlossen, offiziell wegen der Coronapandemie. Nach und nach öffneten sie wieder – Mädchen ab der siebten Klasse blieben jedoch weiterhin ausgeschlossen. An Universitäten finden Seminare nun nach Geschlechtern getrennt statt.

Zur Erklärung hieß es seitens des Bildungsministeriums, dass erst eine Schuluniform für Mädchen entworfen werden solle, die sich nach den Werten der islamischen Scharia sowie der afghanischen Kultur und Tradition richte, wie die staatliche Agentur Bachtar berichtete. Zuvor hatte es geheißen, dass Schülerinnen ab zwölf Jahren unter bestimmten Voraussetzungen zum Schuljahresbeginn zurückkehren könnten, solange sie einen Hidschab tragen und in separaten Gebäuden von Lehrerinnen unterrichtet werden. Wie AFP aus Talibankreisen erfuhr, war die Entscheidung für die Schulschließungen nach einem Treffen hochrangiger Beamter am Dienstag abend in Kandahar getroffen worden.

UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet verurteilte den Schritt und erklärte, Mädchen und Frauen das Recht auf Bildung zu verweigern, verletze deren Menschenrechte und setze sie vermehrt »Gewalt, Armut und Ausbeutung aus«. Problematisch an dem Schritt ist darüber hinaus, dass die »internationale Gemeinschaft« eben dieses Recht als eine der Hauptbedingungen dafür gesetzt hat, Hilfen in das Land zu schicken. Und der Zeitpunkt könnte nicht ungünstiger sein: Eine internationale Geberkonferenz ist für den 31. März angesetzt. Nach einer drastischen Verschlechterung der humanitären Lage – die vor allem Frauen trifft – hat der Finanzierungsbedarf laut UNO 4,4 Milliarden US-Dollar erreicht. Bisher sind davon 13 Prozent finanziert.