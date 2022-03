Tupac verliebt

Ein unveröffentlichter Gedichtband und Liebesbriefe aus der Jugend des Musikers Tupac Shakur (1971–1996) sollen in New York versteigert werden. Das Heftchen mit Haikus habe Shakur als Elfjähriger für seinen Paten angefertigt, als der im Gefängnis saß, teilte das Auktionshaus Sotheby’s am Mittwoch mit. Es könnte Schätzungen zufolge bei der Onlineauktion, die bis zum 30. März laufen soll, um die 300.000 US-Dollar (etwa 270.000 Euro) einbringen. Die Liebesbriefe schrieb Shakur im Alter von 17 Jahren für eine damalige Freundin. (dpa/jW)