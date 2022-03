Grüne Scheinheiligkeit

Bernd von Jutrczenka/dpa Passend gemacht: Klimaminister Habeck besucht Solaranlage in den Emiraten (Abu Dhabi, 21.3.2022)

Die Bundesregierung steht vor einem Dilemma. Zwar sei es »richtig und notwendig«, sich unabhängig von russischem Gas zu machen, erklärte der Queerbeauftragte der Ampelkoalition, Sven Lehmann, am Dienstag. Aber »die Lage gerade für Minderheiten in Katar ist mehr als problematisch«, formulierte der Grünen-Politiker äußerst vorsichtig die klaffende Diskrepanz zwischen dem menschenrechtlichen Verbalradikalismus seiner Partei und ihrer tatsächlichen Politik.

Denn nicht nur ist Homosexualität im Golfemirat Katar verboten, mit dem der ebenfalls »grüne« Vizekanzler, Klima- und Energieminister Robert Habeck gerade eine – in ihrer kurzfristigen Wirksamkeit höchst fragwürdige – Energiepartnerschaft für Flüssiggas vereinbart hat. Auch werden dort Oppositionelle und Kritiker gnadenlos verfolgt, die Rechte auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit sind genauso wenig existent wie eine Gleichberechtigung der Geschlechter. Arbeitsmigranten sind trotz beschlossener Reformen weitgehend rechtlos, allein auf den Baustellen für die anstehende Fußballweltmeisterschaft der Männer sind 15.000 Menschen ums Leben gekommen.

Gerade für die Grünen, die gerne und ausgiebig von wertebasierter Außenpolitik sprechen, ist die verstärkte Hinwendung zu den Golfstaaten problematisch. Doch wenn es darum geht, Russland zu isolieren und in die Knie zu zwingen, scheint die menschenrechtliche Lage vernachlässigbar. Ohnehin spielte sie etwa bei den Rüstungsexporten in der Vergangenheit allenfalls eine untergeordnete Rolle.

»Die beiden Länder haben ihre eigene Staatstradition«, die erkennbar nicht die deutsche sei, »die Dynamik der Liberalisierung« sei aber groß, versuchte sich Habeck direkt im Anschluss an seine Reise nach Katar – passend für einen grünen Minister vor der Kulisse des Vorzeigeprojekts der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), der nachhaltigen »Masdar City« – herauszureden. Kein Wort, dass die VAE, die jetzt Wasserstoff nach Deutschland liefern sollen, jahrzehntelang zu den Ländern mit dem weltweit größten ökologischen Fußabdruck zählten – mit wenigen öffentlichen Verkehrsmitteln und dafür vielen Privatjets sowie mit Unmengen von Strom fressenden Klimaanlagen in riesigen Wolkenkratzern.

Ganz besonders eklatant ist die grüne Bigotterie aber in bezug auf den Jemen-Krieg. Die VAE sind neben Saudi-Arabien führend in der Kriegsallianz, an der auch Katar bis 2017 beteiligt war. Fast 380.000 Menschenleben haben der Krieg und die Blockade des Jemen laut Vereinten Nationen bereits gekostet, die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. Millionen Menschen sind vom Hungertod bedroht. Und die VAE haben ihre direkte Beteiligung an dem Krieg in den vergangenen Monaten wieder deutlich intensiviert. Denn auf keinen Fall soll die öl- und gasreiche Provinz Marib, letzte Bastion der demokratisch seit Jahren nicht mehr legitimierten »Regierung« von Abed Rabbo Mansur Hadi im Norden des Landes, in die Hände der Ansarollah (»Huthis«) fallen, was den Krieg zu deren Gunsten entscheiden würde.

Durch ihre sich gerade verstärkende Abhängigkeit von den Golfstaaten werden die Regierenden der westlichen Industrienationen und mit ihnen auch die UNO zukünftig noch weniger neutrale Vermittler sein als das in der Vergangenheit bereits der Fall war. Rüstungsexportstopps gegen am Jemen-Krieg beteiligte Staaten, die die Fortführung des Waffengangs verunmöglichen würden, rücken in noch weitere Ferne.

Während der Jemen in Abu Dhabi keinerlei Rolle spielte, interessierten sich Journalisten um so mehr für den Staatschef eines anderen Landes: Der syrische Präsident Baschar Al-Assad war nur wenige Tage zuvor, erstmals seit Beginn des Regime-Change-Kriegs gegen sein Land ebenfalls zu Gast gewesen. Darum fragte sich die FAZ am Montag, »ob (…) die Bundesregierung wirklich (…) die Zusammenarbeit mit Ländern suchen« sollte, »die mit Kriegsherren plaudern«. Lässt man einmal beiseite, wer die eigentlichen Kriegstreiber in Syrien waren und wer für die Zerstörung der syrischen Wirtschaft durch Sanktionen verantwortlich zeichnet, so fragt man sich, warum Habecks Verhandlungen mit den herrschenden Kriegstreibern der VAE offenbar kein Problem darstellen.