Kaum Entlastung

Federico Gambarini/dpa »Auf dass der Markt den Schwächeren helfen möge« (Freileitungsmasten in NRW)

Fünf Punkte enthält das sogenannte Entlastungspaket, um das die Spitzen der Ampelfraktionen von Mittwoch abend bis Donnerstag vormittag gerungen haben. Um Entlastungen für die Bevölkerung geht es allerdings nur im letzten dieser Punkte. Und auch dort konnten sich Grüne und SPD mit der im Vorfeld groß verkündeten Forderung, es müssten vor allem Einkommensschwache profitieren, nur sehr begrenzt durchsetzen.

Pauschal an alle Beschäftigten auszahlen wollen die Koalitionäre ihrem Papier zufolge eine einmalige Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro. Dieses Geld soll »die Begünstigten schnell und unbürokratisch« erreichen – und deshalb unabhängig davon, wie hoch die Mehrkosten durch steigende Preise in Relation zum verfügbaren Einkommen sind. Ausgezahlt werden soll die Pauschale über die Lohnabrechnung. Während Selbständige alternativ über einen Vorschuss zur einmaligen Senkung der Steuervorzahlungen zumindest ein bisschen Geld geborgt bekommen, schauen Erwerbslose und Rentner bei dieser Maßnahme gänzlich in die Röhre.

Dafür gibt es in Form der »Einmalzahlung für Empfängerinnen und Empfänger von Transferleistungen« zumindest 100 Euro. Darüber hinaus sei angesichts der gegenwärtigen Energiepreise »davon auszugehen, dass zum 1. Januar 2023 die Regelbedarfe die hohen Preissteigerungen abbilden und damit angemessen erhöht werden«, heißt es in dem Dokument. Auf dass der Markt den Schwächeren helfen möge – wenn auch nicht jetzt, so zumindest im nächsten Jahr. Weitere 100 Euro gibt es – ebenfalls einmalig, pauschal und einkommensunabhängig – pro Kind über die Familienkasse, wenn das Kindergeld ausgezahlt wird.

Vorübergehende Preisnachlässe hat die Koalition zudem für den Mobilitätsbereich angekündigt. So soll die Energiesteuer auf Kraftstoffe für drei Monate auf das EU-Mindestmaß abgesenkt werden. Je nach Kraftstoffart dürfte das zu rund 15 bis 20 Cent pro Liter führen, wobei allerdings davon auszugehen ist, dass der Rabatt nicht vollumfänglich an die Verbraucher weitergegeben wird. Einen deutlich größeren Preiseffekt an der Zapfsäule hätte eine Absenkung auf sieben Prozent oder Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel. Hiervon ist jedoch im Koalitionspapier nichts zu lesen.

Ohnehin geht es der Bundesregierung ausdrücklich nicht um eine Senkung der Kraftstoffpreise unter das aktuelle Niveau, sondern um eine Abfederung weiterer Preissteigerungsdynamiken, die mit den »Bestrebungen, uns schnellstmöglich unabhängig von russischem Erdöl zu machen«, einhergehen dürften.

Zeitweise günstiger werden soll laut den Regierungsbeschlüssen auch der öffentliche Nahverkehr – 90 Tage lang soll die Nutzung nur neun Euro pro Monat kosten. Klingt gut, allerdings ist absehbar, dass daraus wenig wird. Erstens wird im ländlichen Raum nicht in erster Linie wegen der hohen ÖPNV-Preise viel mit dem Auto gependelt, sondern wegen des Fehlens praktikabler ÖPNV-Angebote. Zweitens muss die Maßnahme auf kommunaler Ebene umgesetzt werden, da kann die Bundesregierung beschließen, was sie will. Die einfache Erhöhung der »Regionalisierungsmittel«, wie sie in Aussicht gestellt wird, dürfte bei weitem nicht ausreichen, damit das vorgesehene Angebot zeitnah und flächendeckend von den Kommunen und Verkehrsbetrieben entwickelt wird.

Über diese »Entlastungen« will die Bundesregierung mit ihrem Maßnahmenpaket auch zur »Diversifizierung der Energiequellen« beitragen, etwa durch eine Beschleunigung beim Bau von Flüssiggasterminals und eine längere »Sicherheitsbereitschaft« der Kohlekraftwerke. Auch soll der Verbrauch gesenkt werden, unter anderem durch eine »breit angelegte Kampagne, die bei Bürgerinnen und Bürgern sowie bei der Wirtschaft für Energiesparen wirbt«.

Für Finanzminister Christian Lindner (FDP) beweist das Paket die »Handlungsfähigkeit der Regierung«. Die Koalition sei überzeugt, »dass wir die Menschen und die Wirtschaft angesichts dieser enormen Preissteigerungen kurzfristig und befristet schützen müssen«. Dies sei mit dem Paket gelungen. Kritik kam unter anderem von der Partei Die Linke. So bezeichnete Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler die Maßnahmen als »inkonsequent und sozial blind«. Schlecht sei, dass es die 300 Euro Energiepreispauschale »auch für Millionäre« gebe, während Sozialleistungsbezieher nur 100 Euro erhielten.