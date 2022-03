Nicht für warme Worte

Hintergrund: Forderungen in der Tarifrunde

In der Tarifrunde für den Bereich Sozial- und Erziehungsdienste geht es um bundesweit rund 330.000 Beschäftigte in kommunalen Kindertagesstätten, in der Sozialarbeit und der Behindertenhilfe. Für sie fordert Verdi in den Tarifverhandlungen Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und die finanzielle Anerkennung der Arbeit durch Entgelterhöhungen sowie bessere Eingruppierungen.

Basis für die Forderungen sind mehrere Befragungen der Gewerkschaft unter den Beschäftigten, aus denen sich die drei Schwerpunkte für die Forderungen an die »Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände« (VKA) herauskristallisiert hätten. Dabei hätten auch die erschwerten Arbeitsbedingungen während der Coronapandemie deutlich gemacht, wie der Druck auf Erzieherinnen und Angehörige anderer Sozialberufe gestiegen sei. Zugleich zeige sich, wie »unverzichtbar und wertvoll ihre Arbeit für die Gesellschaft ist«, so Verdi.

Neben vielen Details für die verbesserte Eingruppierung der Beschäftigten geht es in den Tarifverhandlungen auch um die Einführung eines Rechtsanspruchs auf Qualifizierung für alle: So könnten sich dann etwa »Kinderpfleger und -pflegerinnen und Sozialassistenten und -assistentinnen zu Erziehern und Erzieherinnen« weiterbilden lassen. Wegen des flächendeckend bestehenden Fachkräftemangels werde zunehmend Personal mit geringerem Qualifikationsniveau eingesetzt, kritisiert Verdi. Deshalb müsse eine »preiswerte« Lösung des Personalproblems und eine Herabwürdigung des Bildungsauftrages dringend verhindert werden. Berufstätigkeit und bei anderen Trägern erworbene Berufserfahrungen sollen außerdem anerkannt werden, was bisher nur eingeschränkt passiere. Angesichts der wachsenden Probleme, Fachkräfte zu finden, sei das nicht mehr zeitgemäß.

Eine Entlastung der Beschäftigten will die Gewerkschaft zum Beispiel durch eine Ausdehnung der Planungs- und Vorbereitungszeit erreichen. Bisher sei dafür kaum Zeit vorgesehen, obwohl die Fachkräfte in den Kindertagesstätten mehrheitlich jeden Tag eine Stunde für die Vor- und Nachbereitung der Arbeit sowie eine weitere Stunde täglich für Elterngespräche aufwendeten. »Dies führt zu unbezahlter Mehrarbeit oder geht zu Lasten der Interaktion mit den Kindern«, so Verdi. Schließlich fordert die Gewerkschaft ähnlich wie in der Krankenpflege auch in den Sozial- und Erziehungsdiensten Entlastungstage. (gg)