Gegen Privatisierungskurs

REUTERS/Karen Toro

Ein Vorgeschmack auf den 1. Mai, so zitierte Telesur den FUT-Vizepräsidenten José Villavicencio: In Ecuadors Hauptstadt Quito sind am Mittwoch (Ortszeit) Arbeiter gegen die Wirtschaftspolitik des neoliberalen Staatschefs Guillermo Lasso auf die Straße gegangen. Die in der »Vereinigten Arbeiterfront« (FUT) organisierten Gewerkschaften werfen der Regierung vor, einen Privatisierungskurs zu verfolgen, beispielsweise durch das »Gesetz zur Anziehung von Investitionen«, das am Donnerstag (nach jW-Redaktionsschluss) in der Nationalversammlung diskutiert werden sollte. (jW)