Pius Koller/imago images Nach außen »Herz und Respekt«: Beschäftigte bei Spitex erlebten dagegen »Schikane und sogar Mobbing«

Auch in der Schweiz sind katastrophale Zustände in der Pflege Thema. Exemplarisch steht dafür die Pflegeorganisation Spitex MBS aus dem Kanton Luzern (Spitex – spitalexterne Hilfe und Pflege, jW). Die Probleme reichen dabei bis ins Jahr 2018 zurück. Damals fusionierten die Einrichtungen an den Standorten Michelsamt, Büron und Schlierbach zum jetzigen Unternehmen, während die Zustände kontinuierlich schlimmer wurden. Neben einer fehlenden Arbeitsorganisation, unbezahlten Überstunden und der Übertragung von Aufgaben, die nicht in die Kompetenz der Pflegekräfte fallen, spricht die Gewerkschaft Unia in einer Mitteilung vom Dienstag von einem »Klima der Angst«. Die Probleme wurden im November 2020 öffentlich, seinerzeit berichtete der Anzeiger Michelsamt. Anonyme Quellen erzählten der Zeitung damals von einem Führungschaos und »extrem schlecht vorbereitenden Einführungen«. Zwölf Pflegekräfte hatten bis dahin ihren Job gekündigt.

»Massiver Druck«

Die Betroffenen berichteten weiter, dass »Anfahrtswege zu den Pflegebedürftigen« nicht bezahlt und die zu verrichtende Arbeit permanent kontrolliert werde. Misstrauen gegenüber den Beschäftigten dominiere den Alltag, was im eklatanten Widerspruch zum Leitbild der Stiftung stehe. Sich selbst präsentiert das Unternehmen als eine »offene« und »ehrliche« Stätte, wo »einander mit Wertschätzung« begegnet werde. Die Beschäftigten erleben das seit Jahren völlig anders. Versuche, die Missstände im Gespräch mit Geschäftsleitung oder Trägergemeinden zu erörtern, verliefen stets im Sand.

Im April vergangenen Jahres wandten sich die Beschäftigten schließlich an die Gewerkschaft Unia. Bei einer Pressekonferenz am Dienstag bezeichnete Roberto Lotz, Gewerkschaftssekretär Pflege, die Kommunikation mit der Geschäftsführung und den Trägergemeinden als »schwierig«. Bis zum 7. Dezember 2021 habe es verschiedene Versuche der Beschäftigten gegeben, Kontakt aufzunehmen. Sie wurden entweder von einem Anwalt negativ beschieden oder blieben gänzlich unbeantwortet. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten bereits 28 weitere Pflegekräfte ihren Job bei Spitex gekündigt. Als sich die verbliebenen im Dezember trafen, wurde klar, dass die Geschäftsleitung keine Anstalten machte, auf Probleme und Sorgen einzugehen. Die Anliegen wurden »nicht ernstgenommen und negiert«, so Lotz. Die Geschäftsleitung agierte nun sogar noch repressiver. Trotz gegenteiliger Zusagen der Anwälte übte sie auf zwei Kolleginnen »massiven Druck« aus und drohte, sie zu kündigen. Eine Kollegin wurde, nach dem sie ein Kündigungsschreiben abgelehnt hatte, freigestellt. Für Kolleginnen und Gewerkschafter war damit eine Grenze überschritten.

»Enorme Unruhe«

An den Patienten der Stiftung geht die miserable Behandlung der Pflegekräfte nicht spurlos vorbei. In einem Brief vom 2. Februar 2022, der jW vorliegt, berichtet eine Patientin von »enormer Unruhe« unter den Beschäftigten. Seit 2001 ist sie Patientin der Spitex, seit der Fusion sei immer wieder »von Schikane und sogar Mobbing« die Rede.

Die Unia hat nun mit den Beschäftigten eine Petition für die dringend gebotene Verbesserung der Arbeitsbedingungen gestartet. Geschäftsleitung und Trägergemeinden werden dazu angehalten, in einen offenen und fairen Dialog zu treten. Und schließlich wird auch die Bevölkerung der betroffenen Ortschaften aufgerufen, sich mit den Beschäftigten zu solidarisieren. Ob es bei der Unterschriftensammlung bleibt, hängt von der Reaktion der Gegenseite ab, erklärte eine Unia-Sprecherin gegenüber jW. Den Erfahrungen nach sei diese alles andere als gewillt, einen Kompromiss einzugehen. Sollte es notwendig sein, würden bald weitere Aktionen folgen.