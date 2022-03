Aufstand am Ärmelkanal

Gareth Fuller/PA via AP

Auch am Mittwoch demonstrierten wieder Hunderte Seeleute durch Dover. Lange verbanden ihre Fähren das englische Städtchen mit dem französischen Calais. Am vergangenen Donnerstag wurden 800 via Zoom gefeuert: »Your final day of employment is today.« Die Chefs von P&O Ferries erklärten das mit Sparvorgaben des Mutterkonzerns DP World, der in Dubai sitzt. Seitdem wurden einige besetzte Fähren mit Gewalt geräumt, aber keine hat mehr abgelegt. Der Lkw-Stau ist riesig, der Frust gestrandeter Touristen groß, aber das scheint alles nichts gegen den Zorn der Arbeiter. (jW)