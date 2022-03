60 Jahre US-Blockade gegen Kuba

Havanna. An diesem Donnerstag jährt sich der Beginn der Finanz-, Handels- und Wirtschaftsblockade gegen das sozialistische Kuba zum 60. Mal. Am 24. März 1962 verkündete das US-Finanzministerium unter John F. Kennedy das Verbot der Einfuhr für jedes Produkt, das Bestandteile kubanischer Herkunft enthalte, auch wenn es in einem Drittland erzeugt wurde. In den vergangenen Jahren wurde die Blockade immer weiter verschärft, die wirtschaftlichen und menschlichen Schäden für die sozialistische Inselrepublik sind enorm. Auch in diesem Jahr mobilisiert die Solidaritätsaktion »Unblock Cuba!« gegen den Wirtschaftskrieg. Zum Auftakt der Kampagne findet an diesem Donnerstag um 19 Uhr unter dem Motto »Stoppt die US-Blockade Kubas!« eine Veranstaltung mit Diskussionen und Kulturprogramm statt – live im Stream unter jungewelt.de. (jW)