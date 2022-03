Zwischen allen Stühlen

Simon Stacpoole/Offside Sports Photography/IMAGO Zur Zeit wieder nicht ganz so gut in Form: Philippe Coutinho im Trikot von Aston Villa

Als Neymar im Sommer 2017 für die bis heute geltende Weltrekordsumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris St. Germain wechselte, war das ein schwerer Schlag für die Katalanen. Dass einer der besten Spieler der Welt auf dem Höhepunkt seines Schaffens das große Barça verlässt, schien nicht zum Selbstverständnis zu passen.

Vermutlich war es so etwas wie verletzter Stolz, der den FC Barcelona anschließend dazu veranlasste, die komplette Ablöseeinnahme von Neymar – und noch ein paar Milliönchen mehr – in den Franzosen Ousmane Dembélé sowie Philippe Coutinho zu investieren. Ein großer Name musste eben unbedingt durch gleich zwei fast ebenso große ersetzt werden. Doch bislang hat das nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt.

Während sich Dembélé nach nun fast fünf (schwierigen) Jahren in Spanien unter dem neuen Trainer Xavi so langsam zurechtzufinden scheint, wurde Coutinho Anfang Januar bereits zum zweiten Mal während seiner Zeit bei Barça verliehen. Dieses Mal in die Premier League, nach Birmingham zu Aston Villa. Coutinho und Barcelona – das war bisher ein einziges Missverständnis.

Ginge es nach Barcelona, soll der Brasilianer, für den man vor vier Jahren rund 135 Millionen Euro an den FC Liverpool überwies, den Klub lieber heute als morgen endgültig verlassen. Bei Aston Villa versucht Coutinho erneut, dem Schatten zu entfliehen, der sich seit seinem Wechsel nach Barcelona auf seine einst so vielversprechende Karriere gelegt zu haben scheint.

Beim FC Bayern München gelang ihm das während seiner einjährigen Leihe in der Saison 2019/20 jedenfalls nicht. Zwar gewann er dort das Triple, also die Meisterschaft, den Pokal und die Champions League, konnte die Münchner Macher aber mit seinen Leistungen nicht davon überzeugen, zukünftig sein Gehaltsvolumen von angeblich 15 Millionen Euro pro Jahr zu stemmen. Eine nicht geringe Ablösesumme wäre wohl noch hinzugekommen.

Man könnte es auch das »Coutinho-Dilemma« nennen. Denn der Mittelfeldspieler, der seine beste Zeit in Liverpool hatte, hat auch weiterhin großes Potential und könnte dem einen oder anderen Verein sicherlich weiterhelfen. Doch wie der Journalist Jonathan Wilson im britischen Guardian Anfang März schrieb, ist Coutinho »zu teuer für jeden, außer für die absolute Elite, aber seine Leistung für diese zu unzuverlässig.«

Wie kann ein englischer Mittelklasseklub wie der aktuell Tabellenneunte Aston Villa eine Leihe von Coutinho finanzieren? Nun, da wären zum einen die Einnahmen aus dem lukrativen Fernsehdeal der Premier League. Zum anderen die NSWE-Group, die seit 2019 Besitzer von Villa ist und seither viel Geld in den Verein gesteckt hat. Die englische Mittelschicht sei zwar nicht die Elite, könne sich Spieler wie Coutinho aber dennoch leisten, wie Wilson sagt.

Unter Villas Trainer Steven Gerrard, einst zwischen 2013 und 2015 gemeinsam mit Coutinho beim FC ­Liverpool aktiv, zeigte die Formkurve des ­65fachen Nationalspielers zuletzt wieder nach oben. In bislang zehn Einsätzen für Villa erzielte Coutinho vier Tore und gab drei Vorlagen. »Phil ist wieder fit und fühlt sich gut. Er war heute wieder in seiner Liverpool-Form, sogar einen Hauch darüber. Er hebt die anderen hervor«, so Gerrard nach einem 4:0 über den FC Southampton Anfang März bei BBC Sport, wobei Coutinho für ein Tor sowie eine Vorlage verantwortlich war.

Die letzten beiden Spiele gegen West Ham United und den FC Arsenal verlor Villa jedoch. Coutinho zeigte keine guten Leistungen. Nur ein kleiner Dämpfer – oder doch ein Rückfall in alte Muster? Die nächsten Spiele werden es zeigen.

Die Zukunft von Coutinho bei Villa ist so oder so ungewiss. Eine feste Verpflichtung sei laut Gerrard »komplizierter, als die Leute denken«. Es geht mal wieder ums Geld. Das »Coutinho-Dilemma« eben.