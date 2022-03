Braune Soße

flickr.com/photos/die_linke/51946365792/in/photostream/ creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Linke-Parteivorsitzende Janine Wissler spricht auf der »No Pasaran!«-Konferenz (Berlin, 19.3.2022)

Sprachfetzen auf spanisch, englisch, französisch und deutsch sind zu hören, bis alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihren Platz auf den schwarzen Plastikstühlen gefunden haben. Vergangenen Sonnabend fand in Berlin die Konferenz »No Pasarán! Stop the Far Right: Building the Alternative« statt. Organisiert wurde sie von der Partei Die Linke zusammen mit den Parteien der Europäischen Linken (EL) und der europäischen Stiftung »Transform! Europe« und sollte internationalistisch anmuten. Fachleute und Aktivisten kamen zusammen, um Erfahrungen auszutauschen, sich zu vernetzen und Strategien gegen eine erstarkende Rechte zu entwickeln.

Beim Eröffnungspanel »Unser gemeinsamer Kampf gegen die extreme Rechte« sprachen unter anderem Janine Wissler, Parteivorsitzende von Die Linke, Sira Rego von Izquierda Unida aus Spanien und Danièle Obono, Abgeordnete von France insoumise aus Frankreich. Als Wissler in ihrem Redebeitrag einen kurzen, undifferenzierten Appell gegen Krieg verlauten ließ, erntete sie nur verhaltenen Applaus vom Publikum. Sira Rego war die erste Rednerin, die den Kapitalismus als Ursache für eine erstarkende Rechte nannte: »Das Problem der ökosozialen Krise ist der Kapitalismus und weltweit grassierender imperialistischer Extraktivismus«, sagte sie noch kämpferisch, bevor ihr Blutzucker absackte und jemand ihr Gummibärchen bringen musste. Danièle Obono machte auf die angespannte Situation des sich im Wahlkampf befindlichen Frankreichs aufmerksam. In einem Monat wird in Frankreich gewählt. »Macrons Regime reagiert besonders reaktionär auf linke Bewegungen.« Es müssten nicht nur die extremen Rechten bekämpft werden, sondern auch die gemäßigten Rechten, die ihnen den Platz in der politischen Landschaft ermöglichen.

Nach einer Mittagspause mit Couscous und Ratatouille konnten sich die Teilnehmenden zwischen unterschiedlichen Workshops entscheiden. Beim Workshop »NSU 2.0 – Rechter Terrorismus und die Rolle des Staates« sprachen Petra Pau, Abgeordnete der Partei Die Linke und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Caro Keller von der Organisation NSU-Watch und Ferat Koçak, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin für Die Linke. Koçak und Pau verfolgten die Versuche der Aufklärung des »NSU 2.0«-Komplexes nicht nur, sie sind auch beide Betroffene rechter Gewalt. Koçak wurde Opfer der Berlin-Neuköllner Anschlagserie. Im junge Welt-Gespräch betonte Koçak die Rolle der Medien. »Antifaschistische Medien sind deshalb wichtig, weil die klassischen Medien sehr oft das übernehmen, was die Polizei berichtet.« Die Polizei spreche beispielsweise von Schmierereien, wenn es Nazimarkierungen seien. »Wir als Betroffene nehmen Nazimarkierungen insbesondere im Neukölln-Komplex als Bedrohungen wahr, als eine Form von Terror, die uns immer wieder daran erinnert, dass die Nazis da sind.« In seinem Fall würde medial meistens darüber gesprochen, dass es einen Brandanschlag auf sein Auto gegeben hätte, doch es sei ein Brandanschlag auf seine Familie und ihn gewesen. Polizei und Medien schwächten so die Bedrohungslage ab. Nach der Aufklärungsarbeit der Polizei sei es wichtig, dass investigative Journalistinnen und antifaschistische Aktivisten weiter recherchierten und schauten, »wieviel mehr braune Soße aus dem Loch kommt, in dem wir graben«.