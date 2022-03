Keine Daten mehr

Das deutsch-russische Forschungsprojekt »ICARUS« zur Tierbeobachtung aus dem All erhält keine Daten von der Raumstation ISS mehr. Die Datenübertragung von der ISS zu den Konstanzer Forschern wurde demnach bereits Anfang März gekappt. Am 3. März hatte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit Verweis auf den Krieg in der Ukraine laufende Kooperationen mit Russland für beendet erklärt. Die russische Seite kündigte die Zusammenarbeit mit dem DLR daraufhin ebenfalls auf. Für »ICARUS« (International Cooperation for Animal Research Using Space) wurden Tausende Tiere mit kleinsten Sendern versehen, die ihre Daten bei deren Überflug an die ISS schicken. Damit untersuchen die Forscher etwa das Zugverhalten von Vögeln. Bis eine neue Lösung gefunden ist, wollen die Forscher einen Teil der Daten manuell auslesen – etwa, wenn Vögel zu ihrem Nest zurückkehren. (dpa/jW)