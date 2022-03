Pomp und Gloria

Frank Ossenbrink/IMAGO Mission fehlgeschlagen: Es war von vornherein klar, dass die von Habeck besuchten Staaten in so kurzer Zeit nicht hilfreich sein können

Nach Abschluss seiner Besuche in Katar und in den Vereinigten Arabischen Emiraten – englisch abgekürzt UAE – am Montag abend ist immer noch unklar, wozu die Reise von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) gut war und was sie praktisch gebracht hat. In einer Zeit, in der endlich ernsthaft über Energie- und Zeitverschwendung gesprochen werden müsste, gehört auch diese Art pompöser Staatsinszenierungen und eitler Selbstdarstellungen auf den Prüfstand. In diese Überlegungen ist auch einzubeziehen, dass Habeck schon am vorigen Donnerstag in Norwegen war und dass er demnächst wahrscheinlich auch nach Australien und Saudi-Arabien fliegen wird.

Es geht immer wieder um das eine Thema: Die mit extremer Schärfe betriebene Neuauflage des Kalten Krieges gegen Russland soll durch wirtschaftliche Aushungerung und Ausblutung der Nachfolgerin der Ende 1991 aufgelösten Sowjetunion komplettiert werden. Im Zentrum steht gegenwärtig die Bemühung, das Land seiner wichtigsten Einnahmequelle, dem Export von Rohstoffen, zu berauben. Die größte Rolle spielen dabei Erdgas und Erdöl. Aber in dem Maß, wie Russland kurz- oder langfristig als Lieferant ausfällt, muss aus anderen Staaten Ersatz beschafft werden. Um nur das aktuell wichtigste und dringendste Problem zu nennen: Deutschland deckt zur Zeit ungefähr 55 Prozent seines Bedarfs an Erdgas durch Lieferungen aus Russland, die mit Hilfe von Pipelines erfolgen.

Vor seinem Abflug nach Katar hatte der »grüne« Wirtschaftsminister am Sonnabend im Deutschlandfunk eingeräumt, dass es in nicht ganz ferner Zukunft Versorgungsprobleme geben könnte: »Wenn wir bis zum nächsten Winter noch nicht mehr Gas bekommen und die Lieferverbindungen aus Russland würden gekappt werden oder abreißen, hätten wir nicht genug Gas, um alle Häuser warm und alle Industrien laufen zu lassen.« Indessen war von vornherein klar, dass die jetzt von Habeck besuchten Staaten in so kurzer Zeit nicht hilfreich sein können.

Katar, neben den USA und Austra­lien Marktführer im Handel mit verflüssigtem Erdgas – englisch abgekürzt LNG – produziert davon nicht genug, um neben der Bedienung der Stammkunden in Ostasien auch noch größere Mengen nach Europa abzugeben. Zwar hat sich das kleine Fürstentum das Ziel gesetzt, seine derzeitige Kapazität von 77 Millionen Tonnen LNG im Jahr auf 110 Millionen zu vergrößern. Das soll aber erst Ende 2025 erreicht werden. Auf der anderen Seite hat Deutschland bisher noch keine Infra­struktur für die Aufnahme von LNG in großem Umfang und muss mit deren Schaffung bei null beginnen. Auch das wird Jahre dauern.

Ähnlich sieht es mit der »Wasserstoffpartnerschaft« zwischen der BRD und den UAE aus, die jetzt bei Habecks Besuch beschworen wurde. Zwar existiert diese in formalisierter Form schon seit 2017, und es gibt, wie es in einer Presseerklärung des Bundeswirtschaftsministeriums vom Montag heißt, »bereits fortgeschrittene Wasserstoffprojekte mit Beteiligung deutscher Unternehmen«. Aber die gesamte Technologie, einschließlich des Transports, der mit Tankern auf dem Seeweg stattfinden müsste, befindet sich noch im Stadium der Forschung und Erprobung.

Eine ernstliche Ermahnung wollte Habeck seinen Gastgebern in den Emiraten (und vermutlich auch in Katar) nicht ersparen: Sie dürften nicht von den westlichen Sanktionen gegen Russland profitieren. »Natürlich kommt immer viel russisches Kapital in die Emirate und auch in die anderen arabischen Staaten«, und er habe gehört, dass das zur Zeit zunehme. Um vom Westen nicht noch mehr bestohlen zu werden, bringen russische Großkapitalisten, sogenannte Oligarchen, ihre Finanzmittel in Ländern in Sicherheit, die sich dem Zugriff der USA und ihrer Verbündeten zumindest jetzt noch verschließen. Er verlange von den arabischen Staaten ja gar nicht, dass sie sich den Sanktionen anschließen, sagte Habeck, aber sie dürften diese auch nicht unterlaufen. Was diese Unterscheidung praktisch bedeuten soll, blieb unklar oder wurde nur hinter geschlossenen Türen ausgesprochen.