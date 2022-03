PiS stellt Eigentumsfrage

Aleksander Kalka/ZUMA Press Wire/dpa In Polen dominieren die Farben der ukrainischen Flagge: Demonstration zur Ausweisung russischer Diplomaten in Warschau (13.3.2022)

Krakow am vergangenen Wochenende. Die Stadt ein Meer blau-gelber Fähnchen, kein Baumarkt und kein Massagesalon geht mehr ohne. Die Technische Universität erklärt sich »solidarisch mit der Ukraine«, was immer das für die Ingenieursausbildung auch bedeuten mag. Am Rand des Autobahnzubringers eine Reklametafel in Blau-Gelb mit der Parole: »EU und NATO – habt mehr Mut«, und im Radio Aufrufe, französische Baumarktketten zu boykottieren, weil die auch weiterhin in Russland Kacheln und Wasserhähne verkaufen wollen.

Emotionen gewinnen mittlerweile die Oberhand, Stimmen der Vernunft oder Realpolitik gibt es in der polnischen Öffentlichkeit derzeit nicht. Selbst die angeblich »linksradikale« Partei Razem hat sich in die antirussische Einheitsfront eingereiht, beispielsweise wenn sie wie in einem Statement vom 10. März »harte und sofortige« Sanktionen gegen Moskau fordert. Die Regierungspartei PiS schürt diese Stimmung gezielt, indem sie das Gespenst einer bevorstehenden russischen Invasion in Polen an die Wand malt. Das Land sei einer solchen Situation womöglich wehrlos ausgesetzt, weil die Arsenale der polnischen Streitkräfte nach umfangreichen Lieferungen an die Ukraine inzwischen leer seien.

Es wird also nicht einmal bestritten, dass diese angebliche Wehrlosigkeit Ergebnis eigenen Handelns ist. Der Ist-Zustand soll zum Argument weiterer Aufrüstung nach außen und innen werden. Auf drei Prozent des Bruttosozialprodukts will die Regierung die Militärausgaben ab dem kommenden Jahr steigern und sie auf diesem Niveau halten. Denn die Armee müsse »blitzartig« auf den neuesten rüstungstechnischen Stand gebracht werden, hatte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki bereits am 3. März erklärt. Schon jetzt liegen sie mit 2,5 Prozent über dem NATO-Richtwert von zwei Prozent.

Bei der Gelegenheit nimmt die PiS eines ihrer strategischen Projekte wieder auf: die Demontage des bürgerlichen Rechtsstaats. Eher technisch ist da noch die Forderung, künftig die Militärausgaben nicht mehr auf die »Budgetregel«, eine polnische Version der Schuldenbremse, anzurechnen. Doch in dem Bemühen, die Wirtschaft des Landes zu »entrussifizieren«, geht die PiS weiter. Russische Unternehmen und Besitz russischer Eigentümer im Lande sollen nicht nur eingefroren werden können, wenn die Eigentümer Gegenstand westlicher Sanktionen sind. Nun will die PiS die Möglichkeit schaffen, solches russisches Eigentum gleich entschädigungslos zugunsten des Staates einzuziehen, vor jedem eventuellen Gerichtsurteil. Zwar soll dies – zumindest kurzfristig – nur für Eigentümer gelten, die von den Sanktionen betroffen sind, aber schon die zweite Voraussetzung der Einziehung geht weiter: wenn Unternehmen »dazu beitragen, die russische Politik zu finanzieren« oder vom Eigentümer bekannt ist, dass er diese unterstützt.

Man könnte also von der Einführung eines Gesinnungsvorbehalts für die Nutzung des bisher Verfassungsrang genießenden Privateigentums sprechen. Nach den »russischen Oligarchen« könnten Spender für die Oppositionsparteien die nächsten sein. Trotzdem fällt der Opposition nur Formales ein. So kritisierte der frühere, der »Bürgerplattform« PO nahestehende Verfassungsrichter Andrzej Zoll die Absicht, die Verfassung entsprechend umzuschreiben, nur mit dem Argument, das dauere zu lange. In der Zwischenzeit könnten die von der Änderung gemeinten Russen ihr Eigentum längst zu Geld gemacht und damit über alle Berge sein. PO-Chef Donald Tusk sagte am Wochenende, seine Partei verschließe sich nicht der Notwenigkeit, in Sachen Verteidigungsfähigkeit mit der Regierung zusammenzuarbeiten.