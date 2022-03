Klimawandel und Krieg

Michael Tewelde/World Food Programme/Handout via REUTERS Geschwächt von der Dürre: Dorfbewohner versuchen, einer Kuh in der Somali-Region in Äthiopien zu helfen (Biyolow Kebele)

Bis zu 28 Millionen Menschen in ganz Ostafrika sind von schwerem Hunger bedroht, sollten die Regenfälle im März ausblieben. Gebiete in Äthiopien, Kenia, Somalia, Südsudan und darüber hinaus erlebten eine Katastrophe, warnte die Vorstandsvorsitzende der Entwicklungsorganisation Oxfam, Gabriela Bucher, am Dienstag. »Selbst wenn die Regenfälle noch in diesem Monat einsetzen, wird sich die Situation nicht komplett entspannen.« Grund dafür sei unter anderem der Krieg in der Ukraine, die Länder Ostafrikas würden bis zu 90 Prozent ihres Weizens aus der Ukraine und Russland importieren.

Laut Oxfam haben bereits jetzt 21 Millionen Menschen in den Ländern Ostafrikas mit großem Hunger zu kämpfen. Dennoch sei die humanitäre Hilfe völlig unterfinanziert. Die Organisation rufe »die Regierungen insbesondere der Getreide exportierenden Länder auf, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um geeignete Alternativen zu den Lieferungen der Ukraine in einkommensschwache, von Nahrungsmittelimporten abhängige Länder zu finden«.

Da der weltweite Handel mit Getreide, Öl, Transportmitteln und Düngemitteln von Störungen betroffen ist, beginnen die Lebensmittelpreise in die Höhe zu schnellen. Vergangene Woche erreichten sie ein Allzeithoch. In Somalia waren die Preise für Grundnahrungsmittel mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr. Wie das Portal Reliefweb am Montag weiter berichtete, hatte ein ähnlicher Anstieg der Lebensmittelpreise in den Jahren 2010/11 weltweit 44 Millionen Menschen in die extreme Armut getrieben, und es gebe Anzeichen dafür, dass die derzeitige Inflation der Lebensmittelpreise noch schlimmer sein wird.

Aus Kenia hieß es am Montag, dass bereits 3,1 Millionen Menschen in dem Land auf dringende Nahrungsmittelhilfe angewiesen seien. Innenminister Fred Matiang’i erklärte vor der Presse, dass die Zahl auf 3,5 Millionen steigen könnte, sollte sich die Wetterlage nicht bessern. Idris Akhdar von WASDA, einem kenianischen Partner von Oxfam, bestätigte: »Unser Team hat verzweifelte Menschen getroffen. Menschen, die Hunger und Durst haben und kurz davor sind, die Hoffnung zu verlieren. In den letzten Tagen habe ich in der gesamten Region – der Somali-Region in Äthiopien, Somalia und Kenia – überall den gleichen Hunger und das gleiche Elend gesehen.« Nach Angaben des UN-Welternährungsprogramms (WFP) steht die Region am Horn von Afrika vor der größten Trockenheit seit mehr als vier Jahrzehnten, nachdem drei aufeinanderfolgende Regenzeiten ausgefallen sind. Sollte es auch im April nicht regnen, werden allein mehr als vier Millionen Somalier nicht über ausreichend Nahrung verfügen, so das WFP.

Dass sich der überlebensnotwendige Regen noch einstellt, ist jedoch nicht zu erwarten. Die globalen Wettermuster deuten darauf hin, dass die Regenfälle in diesem Jahr wahrscheinlich wieder ausbleiben werden, so das Famine Early Warning Systems Network. Für die Region könnte das demnach die schlimmste Dürre seit Beginn der Aufzeichnungen bedeuten.