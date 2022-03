Widerstand gegen »Zeitenwende«

Philipp Schulze/dpa Ampel auf olivgrün: Mit vielen weiteren Milliarden will die Bundesregierung die Armee aufrüsten (Kaserne in Munster, 14.2.2022)

»Das ist nicht das Ende, das ist erst der Anfang.« Mit diesen Worten schloss am Dienstag eine Pressekonferenz in Berlin, auf der eine neu formierte Initiative einen Aufruf vorstellte, der mit dem lakonischen Titel »Der Appell« überschrieben ist. Das darin beschriebene Ziel wird auf die Formel gebracht: »Demokratie und Sozialstaat bewahren – keine Hochrüstung ins Grundgesetz!« Damit gemeint sind die mit dem Krieg Russlands in der Ukraine begründeten Pläne der Bundesregierung, die Militärausgaben künftig deutlich zu erhöhen und ein sogenanntes Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr durch eine Grundgesetzänderung auf den Weg zu bringen – »ein Maßnahmenpaket«, wie es im Aufruf heißt, »das die größte Aufrüstung Deutschlands seit Ende des Zweiten Weltkriegs vorsieht«.

Auf der Pressekonferenz sprachen vier der fünf Initiatoren des »Appells«. Vor Ort waren Julia Schramm, Autorin und Mitglied des Bundesvorstandes der Partei Die Linke, und Ingar Solty, Referent des Instituts für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Via Onlinezuschaltung zugegen war der Soziologieprofessor Klaus Dörre von der Universität Jena, zudem wurde eine vorab aufgezeichnete Botschaft des SPD-Bundestagsabgeordneten Jan Dieren abgespielt. Die fünfte im Bunde, SPD-Politikerin Andrea Ypsilanti, war offenbar verhindert. Zu den »rund 600 prominenten Erstunterzeichnern«, über die sich die frühere Piraten-Politikerin Schramm am Dienstag freute, gehören unter anderem Wissenschaftler Christoph Butterwegge, IG-Metall-Vorstand Hans-Jürgen Urban, die frühere EKD-Ratsvorsitzende und Theologin Margot Käßmann, Politiker Gregor Gysi (Die Linke), Journalisten wie Jakob Augstein und Günter Wallraff sowie Musiker wie Bela B. und Konstantin Wecker.

Der Anlass für die Formulierung dieses Aufrufs sei »unfassbar und traurig«, sagte Schramm am Dienstag. Durch »Putins Angriffskrieg« habe sich »viel verändert«. Gewissermaßen in einer »Nacht-und-Nebel-Aktion« habe Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei seiner Regierungserklärung am 27. Februar die weitreichende Aufrüstung beschlossen. »Das hat uns schockiert«, so Schramm. In der Folge habe man damit begonnen, Unterstützerinnen und Unterstützer für den »Appell« zu vereinen. Zwischen der darin scharf kritisierten Hochrüstung und dem Ukraine-Krieg gebe es »keinen kausalen Zusammenhang«, fügte der Sozialwissenschaftler und Autor Solty hinzu. Er verwies darauf, dass das sogenannte Zweiprozentziel der NATO-Staaten, das die Ampelkoalition im Rahmen ihrer Aufrüstungsoffensive künftig übererfüllen will, auch für folgende Bundesregierungen »sakrosankt« sein werde.

Jede und jeder der Rednerinnen und Redner betonte am Dienstag die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine, aber auch mit denjenigen, die in Russland gegen den Krieg auf die Straße gehen. Universitätsprofessor Dörre – der in einem Nebensatz seine anfängliche Freude darüber, dass Scholz ins Kanzleramt habe einziehen können, zum Ausdruck brachte – erklärte, er habe in jungen Jahren den Kriegsdienst verweigert, könne aber heute der Ukraine ihr Recht auf Selbstverteidigung nicht absprechen. Auf jW-Nachfrage, wie die Anwesenden die angekündigten Waffenlieferungen in die Ukraine bewerten, die ebenso wie die Aufrüstungsorgie als »Zeitenwende« deklariert worden waren, gab es – wie auch auf eine Journalistenfrage zur Bewertung der westlichen Sanktionen gegen Russland – eine ausweichende Antwort. Dies werde von den Unterstützern des »Appells« unterschiedlich beantwortet und stehe hier nicht im Mittelpunkt, antwortete Linke-Bundesvorstandsmitglied Schramm. Sie habe dazu eine Privatmeinung, die sie auf Nachfrage auch privat äußern könne.

Ein weiterer Fallstrick in der Debatte über den Ukraine-Krieg wurde anhand einer Journalistenfrage deutlich. Warum es angesichts der erheblichen Aufrüstungspläne nicht zu größeren Demonstrationen in den vergangenen Wochen gekommen sei, wollte ein Teilnehmer wissen. Sichtbar verwirrt, antworteten ihm verschiedene »Appell«-Unterstützerinnen und -Unterstützer, bei den jüngsten Kundgebungen, auf denen wiederholt Waffenlieferungen gefordert und ukrainische Nationalfahnen geschwungen worden waren, sei auch Kritik an den Plänen der Bundesregierung artikuliert worden. Durch die Nachfrage auf offensichtliche Widersprüche bei den von den bürgerlichen Medien unisono als Friedensdemonstrationen bezeichneten Kundgebungen gestoßen, folgten Erklärungsversuche wie der, die Veranstaltungen seien erratisch gewesen; es hätten Emotionen dominiert; es gebe nun einmal unterschiedliche Verständnisse davon, wie man Sicherheit und Frieden in Europa herstelle.

So blieben neben den klaren Forderungen des am Dienstag veröffentlichten »Appells« – Aufrüstung darf keinen Verfassungsrang bekommen, und die 100 Milliarden Euro sind für den Kampf gegen den Klimawandel besser investiert – einige Fragezeichen. An diesem Mittwoch werde Kanzler Scholz im Parlament sprechen und, so die Linke-Politikerin Schramm, vielleicht doch noch auf die Kritik an den Aufrüstungsplänen eingehen. »Wir hoffen, dass wir mit dem ›Appell‹ noch etwas erreichen können«, so Schramm.