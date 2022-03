Hässliches Ende

Indian Wells. Die Siegesserie von Rafael Nadal ist in einem Match zweier angeschlagener Kontrahenten im Finale des ATP Masters 1000 in Indian Wells zu Ende gegangen. Selbst das Atmen fiel Rafael Nadal schwer. »Ich habe Schmerzen und fühle mich sehr unwohl«, sagte der 21malige Grand-Slam-Sieger und verzog gequält sein Gesicht. »Es ist sehr, sehr hässlich«, sagte Nadal zu seiner nicht näher definierten Verletzung im Rippenbereich, die auch Schwindel verursache: »Ich leide wirklich etwas und muss versuchen, das Problem so schnell wie möglich zu lösen.« Mit 35 Jahren hat der Spanier immer wieder erheblich mit seinem Körper zu kämpfen. Umso erstaunlicher war sein Siegeszug mit 20 Match­erfolgen hintereinander in diesem Frühjahr, der nun von Taylor Fritz beendet wurde. Nadal unterlag dem ebenfalls erheblich angeschlagenen Kalifornier 3:6, 6:7 (5:7) und muss sich erst einmal körperlich erholen. (sid/jW)