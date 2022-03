Krieg und Kitsch

www.marcoborggreve.com Christoph Eschenbach dirigiert

Kaum ein anderer Komponist der Musikgeschichte gilt als derart politisch wie Dmitri Schostakowitsch. War er, wie lange Zeit festzustehen schien, ein parteilicher sowjetischer Musiker, der trotz starker kulturpolitischer Konflikte an seiner kommunistischen Überzeugung festhielt? Oder muss man ihn als Opfer Stalins betrachten, gerade noch einmal davongekommen und fortan bestrebt, die Wahrheit über den Totalitarismus in seiner Musik hörbar zu machen?

Die heute gängige zweite Version steht zwar im Widerspruch zur Biographie Schostakowitschs, der in seinen letzten Lebensjahren, obgleich schwerkrank, Ämter im sozialistischen Staat wahrnahm. Immerhin trägt sie dafür Sorge, dass seine Musik häufig gespielt wird. Die »Hommage an Dmitri Schostakowitsch«, die das Konzerthaus Berlin unter dem Titel »Ein Leben zwischen Welten« noch bis zum 27. März veranstaltet, folgt selbstverständlich der gemeinhin geläufigen Variante.

Doch zunächst ein paar Worte zum Krieg in der Ukraine, der jäh in die seit Jahren geplante Konzertreihe einbrach. Seither werden Bekenntnisse gefordert. Waleri Gergijew als Chefdirigent der Münchner Philharmoniker verweigerte den Befehl des Bürgermeisters, sich von Putin zu distanzieren – und wurde gefeuert. Seine nächsten Konzerte werden übrigens von Daniele Gatti übernommen, der 2018 wegen des Verdachts sexueller Belästigung am Concertgebouw Amsterdam geschasst wurde. So ändern sich die Schwerpunkte.

Kirill Petrenko leitet weiterhin die Berliner Philharmoniker. Er erklärte ja auch, dass der »heimtückische und völkerrechtswidrige Angriff Putins auf die Ukraine ein Messer in den Rücken der ganzen friedlichen Welt« sei. Was die friedliche Welt angeht, dürfte der Mann zwanzig Jahre oder länger keine Zeitung mehr gelesen haben. Wladimir Jurowski ließ sein Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin zu einem Konzertbeginn Ende Februar die ukrainische Nationalhymne spielen und sendete Videoschnipsel in die Welt. Zu sehen ist, wie sich das Publikum von den Sitzen erhob, um Solidarität zu demonstrieren.

Die genannten Künstler haben – vermutlich – ein gutes Gewissen. Wer wollte nicht gegen einen Aggressor sein? Die Frage, weshalb die Herren 1999 nicht die jugoslawische, 2003 nicht die irakische, 2011 nicht die libysche Hymne spielen ließen, dürften sie als »Whataboutism« zurückweisen. Auffällig, dass sie einen Krieg ausgerechnet dann verurteilen, wenn ausnahmsweise kein westlicher Staat in gegnerisches Territorium einrückt.

In der Konzerthausreihe waren zwei Abende mit Schostakowitschs 1. Cellokonzert und seiner 8. Sinfonie geplant. Sie wurden durch einen dritten Termin ergänzt – ein »Solidaritätskonzert« für die Ukraine. Hilfe für Zivilisten, die unter geopolitischen Konflikten leiden, ist stets zu begrüßen. Fraglich ist, ob das auch für die Ergänzung des Programms gilt: Walentyn Sylwestrows »Gebet für die Ukraine«.

Der 1937 geborene Sylwestrow begann seine kompositorische Laufbahn als Vertreter der Kiewer Avantgarde; die war im sowjetischen Komponistenverband nicht eben wohlgelitten. Anfang der 1970er Jahre wandte er sich einer wohltönenden Neoromantik zu und pflegte einen Mythos, demzufolge der Komponist als Medium ein immer schon Daseiendes aufs Notenpapier bringen würde. Derlei Pseudoreligion war in der späten Sowjetunion unter Komponisten nicht selten, brachte Sylwestrow bereits 1989 den Titel eines »Volkskünstlers der Ukraine« ein. Was er seither blieb. Wobei das »Gebet für die Ukraine« (2014), angeregt von den Maidan-Protesten, mehr Völkisches als Künstlerisches zeigt.

Eine einfache Phrase wird – kaum variiert – wiederholt. Billigste, abgegriffenste harmonische Wendungen sorgen für Gefühligkeit. Eine Instru­mentalversion des Chorwerks von Eduard Resatsch hebt mit Harfengeklimper und romantisierender Horngrundierung unfreiwillig das Triviale hervor (die Interpretation durch die Bamberger Symphoniker ist im Netz zugänglich). Die Berliner Instrumentierung von Andreas Gies ist geschickter im Einsatz des Kolorits, tarnt damit Schwächen im Verlauf. Sie kann jedoch die Dummheit der Komposition nicht überdecken.

Das Publikum im Konzerthaus erhob sich nicht, das sparsame Appläuschen ermöglichte dem Dirigenten nicht eine einzige Rückkehr aufs Podium. Ist nach gut drei Wochen Krieg die ursprüngliche Empörung verbraucht? Lockt die Rückkehr zum normalen Geschäft? Oder ist »Gebet für die Ukraine« so platt, dass es für mehr Reaktionen schlicht nicht reicht?

Instruktiv ist der Vergleich zu Schostakowitschs 8. Sinfonie von 1943, die am Schluss des Abends stand. Auch sie ist Kriegsmusik, auch in ihr finden sich konventionalisierte Wendungen. Doch wird sie nirgends trivial. Schostakowitsch will von seinem Publikum verstanden werden und es zugleich sensibilisieren. Wo immer ein vertrauter Akkord oder eine einprägsame melodische Wendung erklingt, werden sie sogleich verfremdet. Was fremd klingt, wird aufs Vertraute zurückgeführt. Es gibt in diesem Terrain Orientierungsmarken, doch nirgends Sicherheit.

Anders als Sylvestrow sucht Schostakowitsch kein unvermitteltes Einverständnis. Die überaus umfangreiche Komposition von Trauer und Klage und die grelle Darstellung von Krieg als hässlich (eben nicht als schön oder heroisch) wurden von der sowjetischen Kulturbürokratie abgelehnt. Erst sehr viel später verstand man, dass der sinfonische Gang durchs Leid Voraussetzung war für den zwar leisen, noch ungewissen Ausblick auf ein besseres Leben, wie er 1943 möglich erschien.

Christoph Eschenbach wählte langsame Tempi, um sämtliche Details dieses Weges zu verdeutlichen. Durchgehend hielt er die Spannung; das Konzertorchester vermittelte an diesem Abend nuanciert die Klagen, aber auch die Brutalität der lauten Episoden, die das Zerstörerische des vom Faschismus herbeigeführten Kriegs hörbar machen.

Entsprechendes gilt für die Aufführung des 1959 komponierten 1. Cellokonzerts. Schostakowitsch verwendet hier ein kleines Orchester. Eschenbach betonte das Kammermusikalische, was den Klang aufrauhte. Bruno Philippe beherrschte als Solist das ganze Spektrum von Ausdruckscharakteren, das Schostakowitsch verlangt: von gewollten Grobheiten in den Ecksätzen zum zerbrechlich klingenden Flageolett gegen Ende des langsamen Teils. Es ist eine Musik, die zum Sich-Aussingen strebt, immer wieder vom Verstummen bedroht ist, auch in brutal in sich kreisende, verzweifelt lustige Bewegungen gezwungen wird. Musik einer durch den Krieg verletzten Gesellschaft.