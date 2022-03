Das Leben der Bücher

Carsten Schmieder Die Bücher leben auf der Straße auf – Werk 2 Kulturfabrik Leipzig

Alles begann im Antiquariat meines Vertrauens, an einem Ort, wo sich die Wege der Vertreter deutscher Verlagskultur mit denen des intellektuellen Prekariats der Hauptstadt kreuzen, und wo die Objekte der Leselust ein zweites Leben erhalten, nachdem ihr erstes sich oft als kürzer erwiesen hatte, als Autorinnen und Autoren, Verlegerinnen und Verleger es sich vielleicht gewünscht hätten.

Wellen der Erregung schlug die Absage der Leipziger Buchmesse dieses Jahr in den Feuilletons – der Beginn des ersten Lebens aller Bücher würde sich ohne sie, zumal bei kleineren Verlagen, als noch schwieriger gestalten. Als die Absage am 9. Februar durch die Medien ging, ahnte freilich kaum jemand, dass einen Tag später die Buchmesse Popup lanciert werden würde. Angestoßen von zwei Verlegern mit den nötigen Verbindungen wurde die kleine Messe im Werk 2 am Connewitzer Kreuz innerhalb kürzester Zeit aus dem Boden gestampft. Freigewordene Kapazitäten wurden vermietet an die Organisatoren, die mit knapp über 60 Verlagen zeigten, was geht, trotz allem.

Die Popup kam ohne Fördermittel aus, man finanzierte sich ausschließlich über Standgebühren und Eintrittsgelder. Für Logistik zuständig war Werk 2 Kulturfabrik Leipzig e. V., mit dem

zusammen das Hygienekonzept entwickelt wurde. Als zusätzlicher Leseort fungierte die

Suedbrause. Andere Veranstalter ließen es sich nicht nehmen, Literaturprogramme zu initiieren, darunter die Schaubühne Lindenfels, das UT Connewitz, die Moritzbastei, das Haus des Buches, die nato, der Felsenkeller und einige Buchhandlungen, um nur ein paar zu nennen. Die Popup flankierend gab es außerdem das »weiter:lesen22«-Festival.

Und siehe, das Publikum strömte. Dass Literatur eine Droge sein kann, ist nicht neu. Und dass sich nach zwei ausgefallenen Messen Entzugserscheinungen einstellen, ist auch nicht gerade verwunderlich. Das auf der Messe stattfindende Lesefest Leipzig 2022 bot freilich noch mehr Stoff. Den gab es direkt an den Ständen und Büchertischen, vor und nach den Lesungen. Auf Wunsch mit Signierung.

Die Veranstaltungen im Werk 2 waren prall gefüllt. Schlangen bildeten sich. Doch alles funktionierte reibungslos. Lediglich am Samstag gab es kurz vor sechzehn Uhr die Durchsage, die orangenen Kontrollbändchen seien aus, da kämen jetzt andere Farben. Kaffee gab es genug, die Wege waren kurz. Und innerhalb dieses Industriedenkmals entfaltete die Literatur einen besonderen Charme, ganz ohne Glas, ohne die zwanghaft anmutende Funktionalität moderner Messehallen. So dass sich die Frage stellte: Weshalb nicht schon früher? Dazu der Slogan des Orlanda Verlags: »frauen weltkultur bewegung« – dem die Zukunft gehören dürfte. Ein anderer Verlag forderte »Lesen statt Putzen«. So würde die Branche noch mehr Büchern ein erstes Leben schenken können, die später in den Antiquariaten ein zweites erhalten können: Bücher sind ja eigentlich unsterblich.