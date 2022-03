Schrottmeiler sollen weiterlaufen

Oliver Berg/dpa Die Laufzeit vom Reaktor in Tihange wird um weitere zehn Jahre verlängert

Die belgische Regierung hat am Freitag abend beschlossen die Laufzeit von zwei Atomreaktoren in Doel und Tihange um weitere zehn Jahre zu verlängern. Eigentlich sollten 2025 alle AKW in Belgien stillgelegt werden. Durch den Krieg in der Ukraine sei Erdgas aber erstens zu teuer geworden, und zweitens seien die Lieferwege zu instabil. Atomkraftgegner sind enttäuscht.

»Der Krieg verändert die Art und Weise, wie wir Energie betrachten, auf tiefgreifende Weise«, sagte der liberale Premierminister Alexander De Croo am Freitag. Belgien müsse sich aus der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus dem Ausland befreien. »Wir entscheiden uns für Sicherheit in unsicheren Zeiten«, so De Croo. Die Regierung will 1,1 Milliarden Euro für Entwicklungen zur Nutzung »erneuerbarer Energien« bereitstellen. Die Grünen hatten acht Milliarden gefordert.

Auch wenn sie anderes behaupten: Die Entscheidung für die Laufzeitverlängerung ist eine zu schluckende Kröte für die flämischen und wallonischen Grünen, die Teil der Regierungskoalition sind. Sie waren immerhin angetreten, den Ausstieg aus der Kernenergie, der seit 2003 auf der Tagesordnung steht, endlich zu realisieren. Nun stimmte die Grünen- Energieministerin Tinne Van der Straeten am Freitag zu, die beiden jüngsten Reaktoren weiterzubetreiben, Doel 4 und Tihange 3, berichtete die Tageszeitung De Standaard Freitag nacht in ihrer Onlineausgabe.

Nach Ansicht der wallonischen, liberalen Partei Mouvement Réformateur ist das aber längst nicht in Stein gemeißelt. »Wenn sie erkennen, dass selbst mit zwei Reaktoren ein Kapazitätsengpass entsteht, wird sie ihre Meinung ändern müssen«, zwitscherte Parteichef Georges-Louis Bouchez schon vor der Sitzung am Freitag auf Twitter.

Zunächst muss die Regierung jedoch noch mit dem belgischen Energieversorger Engie Electrabel verhandeln, der Doel und Tihange betreibt. Die Tochter des französischen Engie-Konzerns hatte sich nämlich bereits auf den Ausstieg 2025 vorbereitet. Der Multi werde aber keinen Blankoscheck erhalten, versicherte Energieministerin Van der Straeten laut dem öffentlich-rechtlichen Sender VRT: »Alles, wofür Engie heute verantwortlich ist, bleibt auch weiterhin in seiner Verantwortung.« Unter anderem die Entsorgung des Atommülls, die mehrere Milliarden Euro kosten wird. Nun heißt es abwarten, was dieses Versprechen wert ist.

Die Regierung hat noch nicht entschieden, ob Doel 4 und Tihange 3 modernisiert werden müssen. Beide Reaktoren sind schon seit 1985 am Netz und gelten nicht als die sichersten. Die Beantwortung der Frage ist auch für Deutschland von Interesse, denn Doel bei Antwerpen ist nur 116 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Kein anderes Atomkraftwerk in Europa liegt inmitten einer dichter besiedelten Region. Im Umkreis von 75 Kilometer leben rund neun Millionen Menschen. Tihange in der Nähe von Lüttich ist sogar nur 60 Kilometer von Aachen entfernt.

Aus Nordrhein-Westfalen kamen am Sonnabend Sicherheitsbedenken. Es handele sich zwar um eine souveräne Entscheidung der belgischen Regierung, »im Interesse der Bürgerinnen und Bürger der EU müssen dabei aber natürlich die Sicherheitsanforderungen und damit die Belange der europäischen Nachbarn berücksichtigt werden«, zitierte dpa das Wirtschafts- und Energieministerium in NRW. »Um verlorenes Vertrauen in die Sicherheit der dann am Ende 50 Jahre alten Anlagen zurückzugewinnen, werden wir auf Transparenz bei der Entscheidung, eine umfassende grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung und strenge Maßstäbe bei der umfassenden Sicherheitsprüfung drängen.«

Die Grünen in NRW kritisierten die Entscheidung der Belgier, an der auch ihre Schwesterparteien beteiligt sind, als »brandgefährlich«. »Dass die beiden Schrottmeiler trotz regelmäßiger Störfälle länger am Netz bleiben sollen, ist nicht nur aus Sicherheitsgründen unverständlich«, sagte Landeschefin Mona Neubaur am Montag in der Neuen Westfälischen.