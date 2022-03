Gewinne sprudeln wieder

REUTERS/Ahmed Jadallah Profitiert von steigenden Ölpreisen: Aramco konnte seinen Gewinn 2021 um 124 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigern

Saudi-Arabiens staatlicher Ölkonzern Aramco hat seinen Gewinn im vorigen Jahr mehr als verdoppelt. Das geht aus den Bilanzzahlen hervor, die das Unternehmen am Sonntag veröffentlichte. Hauptgrund ist der enorme Anstieg der Ölpreise. Aramco ist mit weitem Abstand der führende Ölförderer der Welt und zugleich der größte Verursacher von Treibhausgasen.

Der 2021 erzielte Überschuss wird mit 110 Milliarden US-Dollar angegeben, während er im ersten Jahr der Coronapandemie 2020 nur bei 49 Milliarden US-Dollar lag. Der Anstieg beträgt 124 Prozent. Der Gewinn liegt nun fast wieder auf der Höhe des Jahres 2018, als er mit 111,1 Milliarden US-Dollar notiert wurde. Im letzten Jahr vor der Pandemie, 2019, war der Gewinn auf 88,2 Milliarden US-Dollar gefallen. Maßgeblichen Anteil daran hatte ein kombinierter Raketen- und Drohnenangriff der jemenitischen Ansarollah-Rebellen auf die bedeutendste Ölförderungs- und verarbeitungsanlage von Aramco. Dadurch war mehrere Wochen lang rund die Hälfte der saudi-arabischen Erdölproduktion ausgefallen. Im Frühjahr 2020 waren mit dem Schrumpfen der globalen Nachfrage aufgrund der Pandemiefolgen auch die Ölpreise außerordentlich stark gesunken.

Für Aramco kam diese Entwicklung zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: Im Dezember 2019 hatte der Konzern den Börsengang angetreten, um mehr Geld in die Staatskasse zu holen, die durch eine Phase sinkender Ölpreise belastet war. Der Beginn der Pandemie im März 2020 führte dazu, dass die Aramco-Aktien zeitweise unter ihren Ausgabewert sanken und pessimistische Prognosen über die Zukunft des Unternehmens veröffentlicht wurden. Allerdings waren zunächst nur zwei Prozent des Gesamtkapitals zum Verkauf freigegeben worden, und selbst das ausschließlich an saudi-arabische Staatsbürger und Firmen. Mit 98 Prozent des Kapitals blieb der Staat nahezu Alleineigentümer. Ein Verkauf von mehr Aktien wurde für die Zukunft in Aussicht gestellt, falls die Konjunkturlage sich bessern sollte. Das könnte nach der Bekanntgabe der Zahlen vom Vorjahr jetzt – vermutlich zunächst weiterhin in sehr bescheidenem Umfang – erfolgen.

Beim Börsengang 2019 hatte der Konzern versprochen, jährlich 75 Milliarden US-Dollar an die Anteilseigner zu zahlen. Das verursachte im Krisenjahr 2020 eine erhebliche Neuverschuldung. Auch für das zurückliegende Jahr 2021 werden von den 110 Milliarden US-Dollar Gewinn wieder 75 Milliarden als Dividende ausgeschüttet – verteilt auf die vier Quartale des laufenden Jahres. 40 bis 50 Milliarden US-Dollar sollen für Investitionen ausgegeben werden, wobei der Konzern mit einem weiteren Anstieg dieser Summe bis ungefähr zur Mitte des Jahrzehnts rechnet. 2020 waren nur 27 Milliarden und im vergangenen Jahr knapp 32 Milliarden US-Dollar – etwas mehr als 2019 – ausgegeben worden.

Als zentrale Bestandteile seiner »Wachstumsstrategie« nennt Aramco in der am Sonntag veröffentlichten Presseerklärung die Steigerung seiner maximalen Kapazität für die Erdölförderung auf 13 Millionen Barrel pro Tag bis 2027. Die Gasförderung soll bis 2030 um mehr als 50 Prozent wachsen. Der Konzern will außerdem eine »bedeutende Exportkapazität« für Wasserstoff, der mittelfristig als wichtiger neuer Energieträger gilt, entwickeln. Neben dem bisher dominierenden »blauen« Wasserstoff, der aus Erdgas gewonnen wird, will Saudi-Arabien künftig auch »grünen« Wasserstoff, hauptsächlich unter Nutzung der Sonnenenergie, produzieren.