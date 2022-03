Fossil, grün, Krieg

Bernd von Jutrczenka/dpa Robert Habeck (Grüne), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, und Suhail Al-Masrui, Energieminister der Vereinigten Arabischen Emirate, am Montag in Abu Dhabi

Warum Frieden, wenn mit Krieg alles schneller geht, z. B. Russland »ruinieren«? Das ist der Wunsch Annalena Baerbocks, also wird alles für Aufrüstung, Kriegsverlängerung aufgeboten und vor allem nichts für Diplomatie. Friedensgespräche sind für grüne Außenpolitik der Ernstfall.

Warum Klimaschutz, wenn mit nichtrussischem Erdgas und Öl das Ruinieren Russlands schneller geht? Denn dessen Zerstörung hat Priorität – Naturkatastrophen haben ebenso wie Frieden keine. Also verkündet die deutsche Außenministerin kurz vor der Abreise des grünen deutschen Wirtschafts- und Klimaministers in die Golf-Diktaturen: »Wir dürfen uns nicht in vollständige wirtschaftliche Abhängigkeiten von anderen, gerade nicht autoritären, Ländern begeben.« Bereits am Sonntag verkündete Robert Habeck daher in Katar die Lieferung von Flüssiggas von dort. Es sei »großartigerweise« fest vereinbart worden, eine langfristige Energiepartnerschaft einzugehen. Die Welt schilderte am Montag, wie der Raum aussah, in dem das Großartige zustande kam: Für die Vertreter des Herrscherclans, der die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 auf Leichen und Knochen von Vertragsarbeitern stattfinden lässt, waren »vier goldumrandete Sessel« aufgebaut, »für den deutschen Minister bleibt nur ein Stuhl am Rand«. Ein deutscher Grüner frisst eher katarischen Dreck als dass er dem Russen was abkauft. Menschenrechte? Interessieren, wenn »wir« sie mit Bomben durchsetzen. Oder doch nicht: Habeck sagt der Presse, er habe seine Gesprächspartner in Doha in dieser Hinsicht »vollumfänglich adressiert«. Und der katarische Wirtschaftsminister habe »den Raum nicht verlassen, sondern das wurde interessiert aufgenommen«. Ein voller Erfolg also im Kampf gegen Energieunabhängigkeit von Autokraten, falsch, von Moskau. Denn, so Habeck euphorisch in dessen Richtung: »Wenn wir vielleicht auch in diesem Jahr noch russisches Gas brauchen werden: in der Zukunft nicht mehr. Und das fängt jetzt erst an. Also wer Ohren hat, der höre.« Was einst das Oberkommando der Wehrmacht mit Tusch verkündete, erledigt jetzt ein Minister aus der Ferne: Der Sieg im Wirtschaftsblitzkrieg ist zum Greifen nahe.

Am Montag lud allerdings der starke Mann der Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) den deutschen Feldherrn, der unter Aufsicht einer ganzen Riege mitreisender deutscher Konzernchefs stand, nicht zur Audienz. Der Prinz hatte kurz zuvor mit allen Ehren Syriens Präsident Baschar Al-Assad empfangen und sieht den Krieg in der Ukraine anders als die »werteorientierten« EU- und NATO-Staaten. Deren jahrzehntelanges Wüten in der Region kam dort als das an, was es ist: neokoloniale Unterwerfung. Die VAE enthielten sich der Stimme gegen Russland im UN-Sicherheitsrat.

Es hat sich herumgesprochen: Bei wem Robert Habeck, Boris Johnson und Joseph Biden als Handelsvertreter vorstellig werden, der muss mit Bombenteppichen rechnen.