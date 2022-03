Unbewiesene Behauptungen

Omar Sanadiki/REUTERS Andernorts wird kooperiert: Syrische und russische Soldaten an einem Checkpoint nahe Damaskus (2.3.2018)

Russland soll in Syrien angeblich Freiwillige aus den syrischen Streitkräften für den Krieg in der Ukraine anwerben. Das berichtete vor wenigen Tagen die Deutsche Presseagentur unter Berufung auf Angaben syrischer Oppositioneller. Beweise dafür gibt es nicht.

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hatte bei einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates am 11. März gesagt, rund 16.000 Personen aus verschiedenen Ländern des Mittleren Ostens seien bereit, sich militärisch im Donbass zu beteiligen. Viele von ihnen seien den russischen Streitkräften bekannt, wurde Schoigu von der russischen Nachrichtenagentur TASS zitiert: »Sie haben uns in der schwierigsten Zeit der letzten zehn Jahre geholfen, gegen den Islamischen Staat zu kämpfen.« Der Kreml habe das Angebot akzeptiert, berichteten verschiedene Medien unter Berufung auf den Sprecher von Präsident Wladimir Putin, Dmitri Peskow.

Die in England ansässige »Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte« erklärte wenig später, dass sich bereits 40.000 Freiwillige der syrischen Streitkräfte in staatlichen Rekrutierungszentren in Damaskus, Aleppo und anderen Städten gemeldet hätten. Armeeangehörige verdienten in Syrien nicht mehr als 40 US-Dollar, jeder wolle die Chance ergreifen, den angeblichen Sold von 1.000 Euro einzustreichen. Bei Verletzung werde eine Entschädigung von 7.000 Euro bezahlt, so der Leiter der Beobachtungsstelle, Osama Suleiman. Im Todesfall erhielten die Hinterbliebenen 15.000 Euro. Als Quellen für seine Angaben verwies Suleiman auf ein »Netz von Informanten vor Ort«.

Die britische Tageszeitung Guardian schrieb am vergangenen Freitag, mit der angeblichen Rekrutierung werde Syrien »die größte staatlich unterstützte Söldnerarmee in der Welt« zusammenstellen. 150 Soldaten sollen demnach schon in Russland angekommen sein, berichteten europäische Geheimdienste. In dem »wirtschaftlichen Ödland Nachkriegssyriens« sei vermutlich der Job eines Söldners für Russland der bestbezahlte Job. Damaskus zahle mit den Freiwilligen seine Schulden an Moskau ab. Präsident Baschir Al-Assad habe offenbar seinem russischen Amtskollegen Putin eine unbegrenzte Vollmacht (»Carte blanche«) erteilt, so viele Soldaten und Offiziere aus Syrien zu rekrutieren, wie er brauche.

Auf Nachfragen von junge Welt in Syrien wurden die Berichte zurückgewiesen. Kein Soldat oder Offizier der syrischen Streitkräfte werde angeworben, teilte ein Beobachter mit, der anonym bleiben wollte. Die einzigen, die möglicherweise Russland als Söldner zur Verfügung stünden, seien Syrer, die seit Jahren in den Reihen der »Wagner Gruppe« kämpften, einer privaten russischen Sicherheitsfirma. In Syrien seien sie als »IS-Jäger« (»Islamischer Staat«) bekannt. Diese Männer seien zu hochqualifizierten militärischen Spezialkräften ausgebildet und in der Öffentlichkeit nicht präsent.

Ein ehemaliger syrischer Offizier bezeichnete die Angaben der »Beobachtungsstelle« auf jW-Anfrage als »unglaubwürdig. Es lägen keinerlei Berichte vor, dass Russland mögliche Angebote von Freiwilligen angenommen habe, niemand sei auf dem Kriegsschauplatz der Ukraine gesehen worden. Öffentliche Rekrutierungszentren in Syrien ließen sich »nicht vor der Öffentlichkeit verbergen«, Soldaten und Offiziere hätten Angehörige und ein soziales Umfeld, das über Rekrutierungen sprechen würde, sollte es sie geben.

Zudem habe die syrische Armee in allen Einheiten während des 10jährigen Krieges Tausende Soldaten und Offiziere verloren, Tausende seien Invaliden. Sollten tatsächlich 40.000 Soldaten aus Syrien in die Ukraine gebracht werden, stelle sich die Frage, was die dort sollten: »Wer wird sie befehligen, in welcher Sprache sollen sie sich verständigen?« Für ihn seien die Berichte »Propaganda«.