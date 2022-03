Gang nach Canossa

Jörg Tiedjen Das Flüchtlingslager Aousserd in der von Marokko besetzten Westsahara (15.10.2021)

Die Krise zwischen Marokko und Spanien ist beendet. Rabat darf sich als Sieger feiern. Verloren hat: die Linke. Vergangene Woche sandte der spanische Premierminister Pedro Sánchez einen Brief an den marokkanischen König Mohammed VI. Darin wird eine »neue Etappe« in den wechselseitigen Beziehungen angekündigt. Ein Satz wird in marokkanischen Medien hervorgehoben und auch zum Beispiel von der spanischen Tageszeitung El País als »Politikwechsel« gewertet: Demnach sei der marokkanische Vorschlag einer »Autonomie« für die Westsahara »der ernsthafteste, realistischste und glaubwürdigste Plan zur Beilegung des Konflikts« um die frühere spanische Kolonie, deren Einwohner seit Jahrzehnten auf ein Unabhängigkeitsreferendum warten. Diese Abstimmung, die ihr Recht ist, will Marokko um jeden Preis verhindern.

Überprüfen lässt sich der genaue Inhalt von Sánchez’ Schreiben nicht. El País mutmaßt, dass Absprachen hinter den Kulissen vorausgingen. Zitiert wird der Brief in einer am Freitag erschienenen Erklärung des marokkanischen Außenministeriums. In einer ebenfalls am Freitag von der spanischen Regierung veröffentlichten Stellungnahme ist von der Westsahara nicht die Rede. Hier werden die wechselseitige Anerkennung der »territorialen Integrität« und eine Erneuerung der Zusammenarbeit bei der Bewältigung der »Flüchtlingsströme« in der Region als Erfolg gefeiert.

In den vergangenen Wochen hatten Hunderte Migranten, die in Marokko gestrandet sind, versucht, die Grenzbefestigungen zu der spanischen Enklave Melilla zu überwinden. Immer wieder hat Marokko Flüchtlinge als Druckmittel eingesetzt, zuletzt im vergangenen Jahr in Ceuta, nachdem Madrid den Generalsekretär der Befreiungsfront Polisario, Brahim Ghali, mitten im Ende 2020 nach einer marokkanischen Aggression nach fast drei Jahrzehnten erneut aufgeflammten Krieg um die Westsahara eine Covid-19-Behandlung gewährt hatte.

Wenn der von der marokkanischen Regierung angeführte Wortlaut stimmt, dann kommt die Madrider Stellungnahme Marokko weiter entgegen als die Erklärung, die das deutsche Außenministerium unter der neu angetretenen Ressortchefin Annalena Baerbock im Dezember verfasste, woraufhin ganz ähnlich wie jetzt marokkanische Medien über eine »neue Marokko-Politik« jubelten: Dort heißt es lediglich, dass der im Jahr 2007 von Marokko eingebrachte Autonomieplan »einen wichtigen Beitrag« für eine Lösung darstelle – nicht viel anders, als es auch seit Jahren in einschlägigen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats zu lesen ist. Einzig die berüchtigte Erklärung des US-Präsidenten Donald Trump von Dezember 2020 ging weit über alle anderen Zugeständnisse hinaus, sprach die Westsahara völkerrechtswidrig Marokko zu und nannte den Autonomieplan die »einzige Lösung«. Rabat hatte auch Berlin im vergangenen Jahr »feindselige Akte« vorgeworfen.

Polisario-Chef Ghali sprach von einem Nachgeben vor der marokkanischen »Erpressung«. Das nicht zum ersten Mal. Im vergangenen Jahr hatte die diplomatische Krise schon zum Rücktritt von Außenministerin Arancha González geführt. Linke Koalitionsmitglieder in Madrid äußerten sich empört über den Canossagang. Die marokkanische Botschafterin kehre nach Madrid zurück, Sánchez sei jetzt in Marokko willkommen, Algerien aber beruft seinen Vertreter zu Konsultationen zurück, wie vermeldet wurde. Der spanische Friedensschluss mit Rabat erfolgt zur gleichen Zeit wie Bemühungen, Algier wegen des Ukraine-Kriegs zu größeren Gaslieferungen oder auch Pipelineneubauten zu überreden.

Unterdessen konnten als Touristen getarnte Mitglieder des US-amerikanischen »Human Rights Action Centers« (HRAC) in der besetzten Westsahara an aller marokkanischen Überwachung vorbei ins Haus der Menschenrechtskämpferin Sultana Khaja in der Stadt Boujdour gelangen. Sie steht dort mit ihrer Familie unter Arrest, ist permanenten Misshandlungen bis hin zu Vergewaltigungen durch Einsatzkräfte ausgesetzt, ihr Leben ist bedroht. Die Aktivisten, darunter medizinisches Personal, befinden sich nach wie vor dort, um Khaja und ihre Familie vor weiteren Mordanschlägen zu schützen. In einem an Institutionen wie die UNO, deren Menschenrechtsrat noch bis zum Ende dieses Monats tagt, und an mit Marokko verbündete Länder wie die USA, Frankreich oder Spanien gerichteten Appell fordert das HRAC, dass das marokkanische Vorgehen gegen Khaja endlich auf die Tagesordnung kommt.