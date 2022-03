Gewässer vertümpelt

Anliegergemeinschaft Elsensee

Sie können dabei zusehen. Das Wasser geht seit Jahren zurück. Meterweise, wissen Aktivisten der »Anliegergemeinschaft Elsensee«. Das Gewässer liegt in Kagel, einem Gemeindeteil von Grünheide in Ostbrandenburg. Und dieses letzte Glied einer Seenkette im Landkreis Ober-Spree (LOS) verödet zum Tümpel. »Klar, der Klimawandel ist auch ein Faktor«, sagte Eike-Gina Nixdorf am Montag gegenüber jW. Nixdorf ist örtliche Fischerin, in fünfter Generation. Ihr gehört der See sogar, in der Nähe betreibt sie einen Fischladen. »Der Elsensee ist der einzige der Seen mit oberirdischem Zufluss«, so Nixdorf. Allerdings erreicht ihn das Lichtenower Mühlenfließ nicht mehr, es versickert etwa einen Kilometer vorher im weitläufigen Gelände.

Das hat Gründe: An einigen Stellen wird das Fließ aufgestaut. Und die Wasserpflegeverbände würden eine Gewässerunterhaltung unterlassen, das Fließ also nicht von Baumstämmen, Ästen, Gestrüpp und dergleichen reinigen, kritisierten Anlieger kürzlich bei einem Vorortgespräch mit jW. Die Folgen seien dramatisch für Flora und Fauna des Elsensees. Er drohe »zu kippen«, befürchten sie. Dort, wo die Stege der Anlieger noch vor drei, vier Jahren direkt bis ans Wasser reichten, ist es längst trocken. Rund 1,5 Meter hat der See in dieser Zeit verloren, ergaben Messungen der Anliegergemeinschaft. Nixdorf macht es konkret: »Meine Fischereikahnstelle liegt 20 Meter vom früheren Gewässerrand entfernt.«

Wer das lokale Ökodesaster verursacht, ist nicht leicht zu klären. Das zuständige Brandenburger Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK) behauptet den Anliegern zufolge, der Elsensee sei »grundwassergespeist« – und hinsichtlich des Wasserstands nicht vom Zufluss aus dem Fließ abhängig. »Belastbare Daten« hierzu würden indes fehlen, sagen die engagierten Seeretter. Das MLUK ließ am Montag eine jW-Anfrage bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Reaktionsschneller war der LOS-Pressesprecher, der – erwartbar – die MLUK-Interpretation unterstützt. Die Gewässerunterhaltung erfolge naturnah, meinte er am Montag zu jW. Wie? »Durch das Belassen von Totholz.« Dies führe nachhaltig zur Grundwasseranreicherung und damit zur längerfristigen Grundwasserspeisung für den Elsensee.

Vorgeschoben oder nicht, spielt auch der Biber eine Rolle. Nach jW-Informationen gibt es in dem Areal acht Schutzgebiete für den weltweit zweitgrößten Nager. Der Artenschutz samt Biberbau führe stellenweise zu einer »flächenmäßigen Anstauung von Mühlenfließwasser«, beobachten Anlieger. Deshalb stünden auch angrenzende Erlenwälder unter Wasser.

Auffüllung des Grundwasserkörpers, Erhalt des Elsensees – laut Nixdorf und ihren Mitstreitern soll »eine ökologische Mindestwasserführung für das Lichtenower Mühlenfließ über eine Gesamtlänge von zirka 22 Kilometern abgesichert werden«. Dafür müssten Richtlinien aus der »Landesniedrigwasserverordnung Brandenburg« seitens des MLUK erfüllt werden.

Ein Verdacht drängt sich auf: Unweit des Elsensees befindet sich die Gigafactory des US-Elektroautobauers Tesla. Ob der behördlich genehmigte Wasserklau durch das Musk-Imperium den Elsensee beschleunigt trockenlegen wird? Möglich, aber nicht belegbar. Hans-Joachim Börner vom Kreisverband Oder-Spree der Umweltpartei ÖDP kennt einen weiteren Konfliktpunkt. In Rüdersdorf, sechs Kilometer Luftlinie vom Elsensee, ist ein Zementwerk. Für den Kalksteinabbau werde exzessiv Grundwasser abgepumpt, sagte er am Montag im jW-Gespräch. In bis zu 60 Metern Tiefe. Negative Effekte für den Elsensee seien wahrscheinlich, so Börner.

Seebesitzerin Nixdorf hofft und bangt. Viel Einfluss hat selbst sie nicht. Einen Etappenerfolg gibt es aber. Seit vergangener Woche befürworten der Ortsbeirat von Kagel und die Gemeinde Grünheide ein hydrologisches Gutachten über den Elsensee. Das soll Klarheit schaffen. Nixdorf: »Dann muss rasch gehandelt werden, sonst stirbt der See.«