Keine Gnade

Birgit Reichert/dpa

Selten ist ein Tatablauf bereits vor einem Prozess so klar wie bei dem Verfahren, das am Montag vor dem Landgericht im rheinland-pfälzischen Bad Kreuznach begonnen hat. Der Angeklagte hat die Tat gestanden, die Mitte September 2021 bundesweit für Entsetzen gesorgt hatte: Im Zuge eines Streits um die Maskenpflicht soll der heute 50 Jahre alte Softwareentwickler Mario N. an der Kasse einer Tankstelle in Idar-Oberstein den 20 Jahre alten Studenten Alexander W. erschossen haben, der dort als Aushilfe arbeitete. Die Mordtat löste eine Debatte über die Gewaltbereitschaft von bestimmten Teilen der Bewegung gegen die Coronamaßnahmen aus.

Laut Staatsanwaltschaft fanden sich allerdings keine Hinweise, dass N. selbst Coronademonstrationen besucht hatte oder einer Partei oder Gruppe angehörte. Wegen rechter Chatkommentare, in denen er gegen die Maßnahmen polemisierte, und seinen Angaben bei der Polizei verorteten ihn die Ermittler dennoch in diesem Milieu. Die innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag, Martina Renner, erklärte am Montag gegenüber jW, für sie habe die Tat »eindeutig einen rechten Hintergrund«. Der Täter »vertrat online öffentlich rechte und gewaltverherrlichende Ansichten«.

Am ersten Verhandlungstag wurde der Prozess, der bisher auf zwölf weitere Termine angesetzt ist, nach kurzer Zeit unterbrochen. Das Gericht will der Verteidigung die Gelegenheit geben, Akten der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz einzusehen. Die Verteidiger zeigten sich überrascht, dass sie erst zum Beginn der Hauptverhandlung und nach Verlesung der Anklage von den Ermittlungen des Landeskriminalamtes (LKA) im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft erfahren hätten. Es handele sich um insgesamt rund 1.300 Aktenseiten, darunter auch ein 26 Seiten umfassendes psychologisches Gutachten über den Angeklagten. Die umfangreichen Unterlagen aus Koblenz waren laut Staatsanwaltschaft erst am Donnerstag eingegangen. In dem Verfahren wird es auch um die Frage gehen, ob der Tat, wie von der Anklage behauptet, die Merkmale der Heimtücke und der niederen Beweggründe zugeschrieben werden können.

Nach allem, was bislang bekannt ist, war Alexander W. ein Zufallsopfer. Laut Ermittlern hatte der Angeklagte am 18. September 2021 an der Tankstelle ohne den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz Bier kaufen wollen. Dabei soll er von dem Studenten auf die Maskenpflicht hingewiesen worden sein und die Tankstelle wieder verlassen haben. Wenig später sei er zurückgekommen. Er habe zunächst eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen, die er aber an der Kasse herunterzog. Das löste einen Wortwechsel mit dem 20jährigen aus, in dessen Verlauf der Täter einen Revolver zog und dem Opfer in den Kopf schoss. Der junge Mann war sofort tot. Am Tag darauf stellte sich der Angeklagte bei der Polizei in Idar-Oberstein.

Da die Bundestagswahl bevorstand, beeilten sich die Kanzlerkandidaten von SPD, Union und Bündnis 90/Die Grünen sowie weitere Politiker, eine harte Bestrafung zu fordern. In Vernehmungen gab N. an, er habe sich von der Coronapolitik in die Enge gedrängt gefühlt. Als Alexander W. ihn in der Tankstelle auf die fehlende Maske angesprochen habe, habe es ihm gereicht. Da habe er »ein Zeichen setzen« wollen. Die Taz zitierte aus der Anklageschrift: Demnach war »nachdrückliche Ablehnung« der Coronamaßnahmen durch N. »mitursächlich für die Tatbegehung«.

Recherchen etwa des Spiegels zeigten, dass N. in den sozialen Netzwerken durch rechte Kommentare auffiel. Informationen bezog er von rechten Webseiten wie Tichys Einblick. Bei Twitter folgte er AfD-Politikern. In seinem letzten Tweet vom Oktober 2020 schrieb N.: »Gnade denen, welche diese Situation heraufbeschworen haben. Oder nein, Gnade wäre unrecht.«