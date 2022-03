Vor der nächsten Pleite

Oliver Dietze/dpa Tauschen voraussichtlich die Plätze: Anke Rehlinger und Tobias Hans grüßen von Großplakaten (St. Ingbert, 24.2.2022)

Im kleinsten Flächenland der Republik wird am Sonntag von rund 750.000 Wahlberechtigten ein neuer Landtag gewählt. Derzeit deutet viel darauf hin, dass die SPD erstmals seit 1994 wieder stärkste Kraft an der Saar werden wird. Spitzenkandidatin Anke Rehlinger, die derzeit Wirtschaftsministerin und Stellvertreterin des CDU-Ministerpräsidenten Tobias Hans ist, kann jüngsten Umfragen zufolge mit knapp unter 40 Prozent der Stimmen rechnen. Die CDU liegt deutlich dahinter – ihr werden etwa 30 Prozent prognostiziert. Der Versuch von Hans, nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine die hohen Benzinpreise (»Spritpreisbremse«) als Thema nach oben zu ziehen, zündet allem Anschein nach nicht.

Damit dürfte das Bundesland für die Union, die dort seit 1999 die Ministerpräsidenten stellt, verlorengehen; wahrscheinlich ist, dass die Partei fortan Juniorpartner in einer »großen« Koalition in Saarbrücken sein wird. Rehlinger hat deutlich gemacht, dass sie für dieses Modell »seit jeher große Sympathien« hegt – darauf, die Berliner »Ampel« an der Saar zu erproben, würde sie offenbar auch dann gern verzichten, wenn das rechnerisch möglich sein sollte.

Im Berliner Konrad-Adenauer-Haus schaltete man am Montag bereits auf Schadensbegrenzung um. CDU-Generalsekretär Mario Czaja unterstrich nach der Präsidiumssitzung, »dass das eine Landtagswahl ist mit klaren saarländischen Themen, die dabei eine Rolle spielen«. Soll heißen: Mit dem Ergebnis hat die Bundesebene und insbesondere der neue Parteivorsitzende Friedrich Merz nichts zu tun. Das Bedürfnis, diesen Spin zu etablieren, ist auch deshalb besonders ausgeprägt, weil im Mai in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein zwei weitere Landtagswahlen anstehen, bei denen die amtierenden CDU-Ministerpräsidenten wackeln. Czaja kündigte an, dass sich die CDU-Bundesspitze nicht mehr vor Ort in den Wahlkampf einschalten werde – Grund sei die Haushaltswoche im Bundestag.

Bei den anderen Parteien ist durchweg noch offen, ob sie überhaupt im nächsten Landtag vertreten sein werden. FDP und Grüne, die 2017 an der Fünfprozenthürde gescheitert waren, könnten den Umfragen zufolge diesmal bei fünf oder sechs Prozent landen. Der AfD, die nach parteiinternen Auseinandersetzungen ohne Landesliste auskommen muss, werden sechs Prozent prognostiziert.

Für die Partei Die Linke, die sich in Bund und Land in der schwersten Krise ihrer Geschichte befindet, dürfte der Wahlsonntag interessant werden. Der Saar-Landesverband, der einen auf soziale Themen fokussierten Wahlkampf macht (unter dem Slogan »verlässlich sozial« wird unter anderem Steuerfreiheit für Grundnahrungsmittel und ein kostenfreier ÖPNV gefordert), gehörte lange zu den erfolgreichsten im Westen der Republik, ist aber nach der Eskalation der Auseinandersetzungen zwischen dem Lager um Landeschef Thomas Lutze und den Anhängern des inzwischen ausgetretenen langjährigen Fraktionschefs Oskar Lafontaine zerrüttet. Innerparteilich hat sich die Gruppe um Lutze durchgesetzt; zahlreiche Lafontaine-Anhänger hatten die Partei bereits verlassen, als schließlich auch Lafontaine in der vergangenen Woche austrat.

Die drei jüngsten Umfragen, die überwiegend noch vor Lafontaines Austritt durchgeführt wurden, sehen die Partei durchweg nur noch bei vier Prozent. Für einen plötzlichen Wählerzustrom dürfte der Austritt Lafontaines gewiss nicht sorgen. Bliebe es bei den vier Prozent, dann flöge die Linkspartei in einem Bundesland aus dem Landtag, in dem ihr 2009 mit 21,3 Prozent ein tiefer Einbruch in die Wählerschaft der SPD gelungen und in dem sie auch 2017 mit 12,8 Prozent noch deutlich zweistellig war. Selbst bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr kam die Partei im Saarland noch auf 7,2 Prozent. Schon aus diesem Grund wäre ein Abrutschen unter die Fünfprozenthürde aus Sicht der Berliner Parteizentrale eine Katastrophe, da dann klar auf der Hand läge, dass der Absturz auch nach dem Schock der 4,9 Prozent bei der Bundestagswahl ungebremst weitergeht. Außerdem wäre Hessen dann das einzige westdeutsche Flächenland, in dem Die Linke noch eine Fraktion im Landesparlament hat. Aber auch wenn es doch noch knapp reichen sollte, bliebe vor allem der Eindruck, dass sich hier eine schwer angeschlagene Partei gerade noch über die Ziellinie geschleppt hat.