Oligarchen ziehen um

Ben Job/REUTERS Beispielsweise Abu Dhabi bietet weniger feindselige Bedingungen für manchen Multimillionär

Die große Oligarchenwanderung hat begonnen. Seit die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und die Europäische Union begonnen haben, russische Millionäre und Milliardäre mit Einreise- und Vermögenssperren zu belegen, sind viele von ihnen auf der eiligen Suche nach einem neuen Domizil. Ein populäres Ziel: die Vereinigten Arabischen Emirate. Das Land verfügt nicht nur über eine milieuspezifisch passende Glitzerfassade. Es hat vor allem auch die zweifelhaften Vorteile einer dubiosen Steueroase, die für Oligarchen so anziehend sind. Und: Die Vereinigten Arabischen Emirate sind fest entschlossen, die westlichen Russland-Sanktionen nicht zu übernehmen. Das hat solide politische Ursachen: Die USA gelten, weil sie ihre Aufmerksamkeit immer mehr auf den Machtkampf gegen China lenken, für die Emire auf der Arabischen Halbinsel nicht mehr als verlässliche Schutzmacht, weshalb sich Abu Dhabi nach alternativen Verbündeten umsieht – China und eben Russland. Das Bemühen um eine engere Kooperation mit Moskau ist strategisch angelegt und absolut ernstgemeint.

Entsprechend suchen immer mehr russische Oligarchen Zuflucht in den Emiraten. Das ist, was auch immer man von dem fiesen Milieu der Superreichen hält, keine Marginalie. Denn sie waren ja bislang in Finanzzentren wie London nicht aus humanitären, sondern aus ganz schnöden monetären Gründen hochwillkommen. An der Themse etwa parkten sie nicht nur immense Summen an Geld; sie hatten auch kräftig Anteil daran, die fette Finanz-, Berater- und Anwaltsszene in der Londoner City zu beschäftigen. Nicht zuletzt trugen sie – aus Gründen der PR – kräftig zur Finanzierung der britischen Kulturlandschaft und in gewissem Maße auch der politischen Szenerie bei, insbesondere der Tories. Man mag sich freuen, dass sie etwa aus London verschwinden. Nur: Das Geld, das sie retten können, und ihre künftigen Profite kommen in Zukunft anderen Standorten zugute, darunter wohl den Vereinigten Arabischen Emiraten. Auch mit ihren unangenehmen Schattengeschäften verschieben sich die Gewichte in der Weltwirtschaft ein weiteres Stückchen weg vom alten Westen.

Die Zahlen können sich sehen lassen. Unlängst berichtete in der Financial Times eine Mitarbeiterin von Virtuzone, einem Unternehmen, das auswärtige Firmen bei der Ansiedlung in den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt, sie habe zur Zeit rund 50 Anfragen aus Russland, Belarus und der Ukraine pro Tag, darunter Firmen mit rund 500 Mitarbeitern, die sich in den Emiraten niederlassen wollten. Und: Milliardäre, aber auch Unternehmen aus anderen Ländern, die zumindest potentiell mit dem Westen im Clinch liegen, werden es sich künftig wohl zweimal überlegen, ob sie das Risiko von Investitionen im Westen auf sich nehmen. Schließlich bieten sich Alternativen wie die Emirate an.