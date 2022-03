Kampf um Mariupol

REUTERS/Alexander Ermochenko »Viele Wochen dauern«: Russische Panzer am Rand der Stadt Mariupol (20.3.2022)

Die Ukraine hat ein russisches Angebot zum freien Abzug für ihre in Mariupol eingeschlossenen Truppen abgelehnt. Eine Kapitulation komme nicht in Frage, erklärte die zuständige ukrainische Vizeregierungschefin Irina Wereschtschuk auf Facebook. Russland hatte für den Montag vormittag die Öffnung eines Korridors angekündigt, über den die ukrainischen Soldaten ohne Waffen und Munition hätten abziehen können. Der Chef der »Volksrepublik Donezk«, Denis Puschilin, dämpfte inzwischen Hoffnungen auf ein rasches Ende der Kämpfe. Der Großteil der Angehörigen des Neonazibataillons »Asow« habe sich auf dem Gelände eines Stahlwerks im Osten der Stadt verschanzt. Dieses elf Quadratkilometer große, verminte und befestigte Gelände zu »säubern«, werde noch viele Wochen dauern, sagte Puschilin im russischen Fernsehen.

Im Donbass hat die ukrainische Seite seit einigen Tagen den Beschuss von Wohnvierteln in Donezk und den angrenzenden Orten vervielfacht. Aus Aufstellungen der örtlichen Behörden geht hervor, dass seit Beginn des offenen Krieges allein in der VR Donezk 57 Zivilisten durch ukrainischen Beschuss getötet worden seien. Möglicherweise ist ein Grund dafür, dass die ukrainischen Kräfte angesichts einer auch nach westlichen Quellen drohenden Einschließung entschieden haben, ihre Munitionsvorräte eher zu verschießen, als sie in die Hände ihres Gegners fallen zu lassen.

Auch in Kiew starben wieder Zivilisten, als am Morgen eine russische Rakete in ein Einkaufszentrum im Stadtteil Podil nördlich des historischen Zentrums einschlug. In Charkiw starb auch der 96jährige Antifaschist Boris Romantschenko, als sein Wohnhaus von einer russischen Granate getroffen wurde. Dies teilte das Internationale Buchenwald-Dora-Komitee mit, dessen Vizepräsident Romantschenko gewesen war. Er hatte vier Konzentrationslager der Nazis überlebt.

Das russische Militär nahm in Anspruch, mehrere Ausbildungslager für ukrainische Spezialtruppen und ausländische Freiwillige in der Westukraine zerstört und einige hundert gegnerische Kämpfer getötet zu haben. Außerdem setzten Russlands Luftwaffe und Marine den Beschuss militärischer Ziele im ukrainischen Hinterland fort. Mehrere Bundestagsabgeordnete äußerten sich alarmiert darüber, dass Russland für diese Angriffe auch den neuen Hyperschallmarschflugkörper »Kinschal« (Dolch) einsetzt. Der CDU-Verteidigungspolitiker Johann Wadephuhl sagte im Deutschlandfunk, das sei ein klares Signal an die NATO, sich aus dem­ ­Ukraine-Krieg herauszuhalten. Die NATO verfügt derzeit nicht über vergleichbare Technologien; Wadephul nannte dies eine »Fähigkeitslücke«, die baldmöglichst geschlossen werden müsse.

Am Montag fand eine weitere Gesprächsrunde über einen Waffenstillstand und späteren Friedensvertrag statt. Einzelheiten wurden nach dem als Videokonferenz durchgeführten Gespräch nicht mitgeteilt. Die Financial Times und das russische Exilmedium Meduza hatten zuvor über Fortschritte auf dem Weg zu einer Einigung berichtet. So sei der Verzicht der Ukraine auf eine NATO-Mitgliedschaft gegen entsprechende Sicherheitsgarantien so gut wie ausgehandelt, ebenso das Verbot faschistischer Organisationen und die Aufhebung des Verbots für den Gebrauch der russischen Sprache in der Öffentlichkeit. Schwierigkeiten gebe es bei Russlands Forderung nach Anerkennung des Übergangs der Krim an Russland durch Kiew sowie beim künftigen Status der Donbass-Repu­bliken.