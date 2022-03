»Das Rothaargebirge im Sauerland? Da sind die schönsten Wälder Deutschlands!« Der Tipp kommt von einem älteren Nachbarn der Plauener Kommune. Er war vor 30 Jahren auf einer Deutschland-Tour und hat die Ecke in guter Erinnerung.

Wir nähern uns im geliehenen Pkw dem »Rothaarkamm« bei Bad Berleburg, ein beschauliches Nest in der Nähe von Marburg. Die Idee war, Roswitha eine Antidepressionskur gegen ihre Kriegsangst zu spendieren. »Rothaarkamm, Rossi! Freust du dich?« frage ich. »Das ist dein Gebirge! Du mit deiner prachtvollen roten Mähne. Die Waldspaziergänge dort sind legendär – Erholung pur soll das sein, sagt man.« Roswitha starrt aus dem Fenster unseres klapprigen Peugeot. »Wer ist ›man‹?« fragt sie tonlos. Ich blättere eifrig in einem Reiseprospekt von 1985 »Unser schönes Sauerland« auf der Suche nach dem Verfassernamen. »Lass, ist egal«, stoppt sie mich, »hier war gerade Atomkrieg.« – »Hier waren Stürme, Rossi!« Udo setzt auf Realität gegen Kopfkino. Er steuert den Wagen sicher durch die Gebirgskurven. Der Gegenverkehr besteht in der Hauptsache aus Lkw, hoch beladen mit geschälten Baumstämmen. »Sind doch nur ein paar Bäume umgeknickt«, erklärt Udo beiläufig. Und irrt sich.

Die Realität ist nämlich so: Der Borkenkäfer hat hier ganze Waldhänge in Wüsten verwandelt. Dabei war ihm der Mensch behilflich: Zu lange Hitze- und Trockenperioden (Klimawandel) und eine ausgedehnte Fichtenmonokultur sind optimale Borkenkäferbedingungen. Tatsächlich sieht es aus wie nach einem Brand. »Freut sich der Wintertourismus.« Roswitha ist enttäuscht. »Ekelhaft. Der schönste Wald Deutschlands – bald ein Skipisten-Eldorado. Wo schleppt ihr mich bloß hin?«

Ehrlich gesagt dahin, wo wir ungeimpft und ungeboostert übernachten können: zu Udos Schwester. Sie ist im Rothaargebirge ansässig und aktiv in der Gruppe »Deutschland sucht das Grundgesetz«. Udo findet das witzig und freut sich schon aufs Mittagessen:

Käferbohnenstrudel mit Dillsauce

Zubereitung Strudelfüllung: 500 g Kartoffeln bissfest kochen und würfelig schneiden.

1/3 des Inhalts einer 500-g-Dose Käferbohnen kleinhacken. 100 g gewürfelten Speck mit zwei kleingehackten Zwiebeln in 40 g Schmalz anrösten. Drei Eier mit 250 g Sauerrahm verrühren und alle Zutaten zusammen mit einem EL gehackter Petersilie, Salz, Pfeffer und etwas Thymian in einer Schüssel vermengen. Strudelblätter mit der Füllung belegen, einrollen, einschlagen, mit Butter bepinseln und bei 170 °C ca. 30 Minuten backen.

Zubereitung Dillsauce: Zwei EL frischen Dill und eine kleine, feingehackte Zwiebel in etwas Butter kurz anschwitzen, 40 g Mehl darüberstäuben, einrühren und durchrösten. Mit 250 ml Gemüsebrühe aufgießen und leicht köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer und evtl. Weißwein abschmecken. Zum Schluss 125 g glattgerührten Sauerrahm unterziehen. Dazu Bier oder ein Gewürztraminer.

»Also, die Käfer fressen euren Wald, und ihr fresst die Käfer, oder was?« Rossi will nichts von dem Strudel. »Genau!« Der Schwester gefällt das. »Wir machen kaputt, was uns kaputt macht.«