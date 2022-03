GB: Supreme Court verweigert Berufung für Julian Assange

Alberto Pezzali/AP/dpa Der High Court hatte Julian Assange im Januar das Recht auf Berufung im Auslieferungsverfahren zugesprochen

London. Der Oberste Gerichtshof Großbritanniens hat die Berufung im Auslieferungsverfahren des inhaftierten Journalisten Julian Assange, Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, verweigert. Das teilte WikiLeaks am Montag abend auf Twitter mit. Der Fall gehe nun an Großbritanniens Innenministerin Priti Patel, die die Auslieferung Assanges nun genehmigen könne. Der High Court hatte dem seit nunmehr drei Jahren ohne Verurteilung in Isolationshaft sitzenden Assange im Januar das Recht zugestanden, gegen seine Auslieferung an die USA Berufung einzulegen. Assange droht dort ein weiterer politischer Prozess wegen der Veröffentlichung Tausender Dokumente, die US-Kriegsverbrechen im Irak und Afghanistan belegten. Eine Verurteilung wegen Spionage und Hacking könnten bis zu 175 Jahre Haft für den Journalisten bedeuten.