Energiepreise: Österreich will Änderung von EU-Regeln zu Mehrwertsteuer

Hans Punz/APA/dpa Österreichs Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) will hohen Energiepreisen mit einer zeitweisen Mehrwertsteuersenkung begegnen

Brüssel. Um die hohen Energiepreise zu kompensieren fordert der österreichische Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) eine vorübergehende Änderung der EU-Regeln für die Mehrwertsteuer. Brunner sagte am Rande eines Treffens der Finanz- und Wirtschaftsminister der Euro-Zone am Montag in Brüssel, auf EU-Ebene gebe es die Herausforderung der Mindeststeuersätze und er werde mit seinen Ministerkollegen besprechen, ob man zeitweise unter diese Steuersätze gehen könne. In der EU ist ein Mindestsatz von 15 Prozent für die Mehrwertsteuer sowie ein ermäßigter Satz von 7 Prozent, der etwa für Grundnahrungsmittel gelten kann, vorgegeben. In der Bundesrepublik gelten 19 Prozent Mehrwertsteuer mit einem ermäßigten Satz von 7 Prozent. Laut einer Berechnung des Vergleichsportals Check24 könne eine Senkung der Mehrwertsteuer für Strom auf den ermäßigten Satz rund 5,8 Milliarden Euro auf Verbraucherseite bedeuten. In der EU muss Steuerpolitik einstimmig von den Mitgliedsstaaten beschlossen werden. (dpa/jW)