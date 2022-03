Ukraine verbietet Import russischer Bücher

Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa Auch Dostojewskis Werke auf russisch gelten in der Ukraine nun als feindlicher kultureller Einfluss: Russlands Präsident Wladimir Putin besuchte zum 200. Todestag des Schriftstellers das Moskauer Dostojewski-Museum

Kiew. Zweieinhalb Wochen nach Beginn des russischen Angriffskriegs hat die Ukraine den Import von Büchern und anderen Druckerzeugnisse aus Russland verboten. Das teilte das für Medien zuständige Staatskomitee am Montag in Kiew mit. Die »Einfuhr von Verlagsprodukten aus dem Gebiet des Aggressor-Landes« werde gestoppt, hieß es. Damit solle dessen kultureller Einfluss auf die ukrainische Bevölkerung unterbunden werden. Die meisten Menschen in der Ukraine sprechen Ukrainisch und Russisch und lesen Literatur in beiden Sprachen. Die Erzeugnisse des größeren und vielfältigeren russischen Buchmarktes sind beliebt. Noch 2021 importierte die Ukraine 32 Millionen Bücher aus Russland. Etwa 120 einzelne Titel aus Russland durften nicht eingeführt werden. Sie verherrlichten aus Kiewer Sicht die Regierungszeit der kommunistischen Partei oder zogen die Existenz der Ukraine in Frage. (dpa/jW)