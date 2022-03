Ukrainische Rakete tötet Zivilisten in Donezk

ura.ru

In der ostukrainischen Großstadt Donezk sind am Montag mindestens 20 Menschen durch Trümmer einer ukrainischen Rakete getötet worden. Unter den Opfern seien mehrere Kinder, sagte der Anführer der »Volksrepubliken« im Gebiet Donezk, Denis Puschilin, der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Neun Menschen seien verletzt worden. Das Geschoss sei über der Stadt abgefangen worden, Trümmerteile seien dann im Zentrum niedergegangen.

Das Geschoss vom Typ Totschka-U sei zwar über Donezk abgefangen worden, Teile seien aber im Stadtzentrum niedergegangen. Ein Amateurvideo, das in Donezk aufgenommen worden sein soll, zeigte schwere Schäden an Geschäften und Fahrzeugen. Die Aufständischen veröffentlichten zudem auf Telegram Fotos von Todesopfern, die inmitten von Trümmern auf einer Straße lagen. Auch ein Kleinbus mit zerbrochenen Fensterscheiben war darauf zu sehen.

Puschilin sagte im russischen Fernsehen, die abgeschossene Rakete habe Streumunition enthalten. »Wenn sie nicht abgeschossen worden wäre, hätte es noch mehr Opfer gegeben«, so Puschilin. Seinen Angaben zufolge wurden Wartende an einer Bushaltestelle und an einem Automaten von den Raketentrümmern getroffen. Russland hat der Ukraine immer wieder vorgeworfen, absichtlich Zivilisten und Wohngebiete im Donbass anzugreifen. (Reuters/dpa/jW)