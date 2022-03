»Verhandlungen in Permanenz«

Kai Pfaffenbach / Reuters Zugbegleiter halten eine rote Fahne hoch, um Menschen daran zu hindern, einen Zug zu betreten, in dem Flüchtlinge aus der Nordostukraine sitzen (Lwiw, 12. März)

Trotz andauernder Kämpfe haben sich die Verhandlungen zwischen beide Seiten über ein Ende des Krieges offenbar intensiviert. Präsident Wolodimir Selenskij sagte am Samstag, Vertreter beider Seiten sprächen »praktisch in Permanenz« im Format von Videokonferenzen miteinander. Russland habe begonnen, »die Dinge vernünftiger zu betrachten« und verbreite nicht mehr nur Ultimaten, so Selenskij. Die Moskauer Wirtschaftszeitung Kommersant brachte derweilen ein ausführliches Interview mit dem Selenskij-Berater Michail Podoljak, der auch Mitglied der Verhandlungsdelegation seines Landes ist. Allein schon das Erscheinen dieses Interviews in einer der führenden Moskauer Zeitungen ist ein gewisses Signal dafür, dass Russland die ukrainische Führung nicht mehr als »Bande von Drogensüchtigen und Nazis« ansieht, wie es Wladimir Putin an einem der ersten Kriegstage gesagt hatte.

Podoljak sagte dem Kommersant, es sei noch zu früh, um Einzelheiten zu veröffentlichen, aber es gehe unter anderem um Sicherheitsgarantien für beide Seiten. Ausdrücklich erkannte Podoljak dabei auch russische »Ängste« vor »bestimmten internationalen Bündnissen« an und erklärte, es müsse erreicht werden, dass sich eine Situation wie die jetzt eingetretene »nie mehr wiederhole«. Auch Präsident Selenskij hatte einen blockfreien Status der Ukraine ins Gespräch gebracht, wobei die Sicherheit des Lande sowohl von Russland als auch von westliche Staaten garantiert werden müsse. Dies deutet darauf hin, dass die zentrale Forderung Russlands nach einem Verzicht der Ukraine auf NATO-Mitgliedschaft in er einen oder anderen Form berücksichtigt werden dürfte.

Kompromissbereit scheint sich Russland auch bei seinem Kriegsziel einer »Demilitarisierung« der Ukraine zu zeigen. Während Podoljak darauf bestand, dass die Ukraine eine »moderne Armee mit Verteidigungspotential« brauche – und damit indirekt auf die russischen Vorwürfe wegen möglicher Angriffswaffen auf ukrainischem Boden einging –, zitierte das ukrainische Portal strana.news einen Berater des israelischen Premierministers Naphtali Bennett mit der Aussage, der bisherige Verlauf der Gespräche zeige, dass Russland »nicht anstrebe, die Ukraine auf die Knie zu zwingen«. Bennett versucht seit einigen Tagen, zwischen Moskau und Kiew zu vermitteln; Selenskij hatte Jerusalem als möglichen Unterzeichnungsort eines ukrainisch-russischen Friedensvertrags ins Gespräch gebracht.

Trotz dieser Hinweise auf intensivierte Verhandlungen setzte Russland seine Luftangriffe auf militärische und Infrastrukturziele in der Ukraine fort. In der Nacht schlugen mehrere Raketen auf einem Militärgelände westlich von Lwiw ein. Auf dem Truppenübungsplatz Jaworiw bilden NATO-Militärs in den letzten Jahren ukrainische Soldaten aus. Die Explosionen waren so laut, dass sie noch im 50 Kilometer entfernten Przemysl an der polnisch-ukrainischen Grenze zu hören waren. Vor Ort soll nach ukrainischen Angaben allerdings niemand zu Schade gekommen sein. Der Bürgermeister der Hafenstadt Mykolajiw berichtete über einen russischen Raketenangriff gegen eine in der Stadt gelegenen Turbinenfabrik.

Aus dem Donbass wurden am Sonntag Raketeneinschläge aus den Städten Kramatorsk und Slawjansk sowie auf einer beide Städte beherrschende Anhöhe gemeldet. Kramatorsk und Slawjansk beherbergen seit 2014 wichtige Kommandozentralen der ukrainischen Armee im Donbass, der Berg Karatschun ist Standort eines Radio- und Fernsehturms. Weiter umkämpft ist offenbar die Stadt Izjum südöstlich von Charkiw. Der ukrainische Generalstab räumte am Samstag abend ein, dass die Nordhälfte der Stadt von russischen Truppen kontrolliert werde. Izjum gilt wegen seiner Lage als Schlüsselposition für einen eventuellen russischen Vorstoß in den Rücken der im Donbass eingesetzten ukrainischen Kräfte.

In einer Videobotschaft von Samstag abend drohte Wolodimir Selenskij allen ukrainischen Beamten, die sich auf eine Zusammenarbeit mit dem russischen Militär einließen, mit dem Tode. Unter Anspielung darauf, dass sich eine Kommunalpolitikerin aus Melitopol nach der Festnahme des Stadtoberhaupts Igor Fjodorow wegen Verbindungen zum »Rechten Sektor« zur »amtierenden Bürgermeisterin« hatte ernennen lassen und die Bürger zu Ruhe und zum Verzicht auf weitere Demonstrationen aufgerufen hatte, sagte Selenskij, wer sich mit den »Besatzern« einlasse, unterschreibe sein eigenes Todesurteil. Aus Cherson wird über Bestrebungen der russischen Armee berichtet, ein Referendum über die Ausrufung einer »Volksrepublik Cherson« vorzubereiten. Dagegen dementierte die russische Atombehörde ukrainische Meldungen, das von russischen Truppen kontrollierte AKW Saporischschja sei dem russischen Rosatom-Konzern unterstellt worden. Dies war als Hinweis darauf interpretiert worden, dass Russland sich auf eine längerfristige Besetzung der Anlage einrichten könnte.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg betonte nochmals, die NATO werde nicht mit eigenen Truppen in der Ukraine intervenieren oder eine »Flugverbotszone« über dem Land ausrufen. Er begründete dies mit der dann drohenden Gefahr einer direkten Konfrontation mit Russland. Dessen Vizeaußenminister Sergej Rjabkow sagte am Wochenende, Russland betrachte NATO-Waffenlieferungen an die Ukraine als »legitime militärische Ziele« und behalte sich vor, sie aus der Luft anzugreifen.

Der Flüchtlingsstrom aus der Ukraine in deren westliche Nachbarländer hält unterdessen weiter an. Wie der polnische Grenzschutz am Sonntag morgen mitteilte, überquerten allein zwischen Mitternacht und sieben Uhr weitere 18.000 Ukrainerinnen mit ihren Kindern die Grenze allein am Übergang Medyka bei Przemysl. Ingesamt seien am Samstag 80.000 Geflohene aus der Ukraine nach Polen gekommen. Das Land hat damit inzwischen schon 1,7 Millionen Menschen aus der Ukraine aufgenommen, wobei ein Teil in andere EU-Länder weitergereist sein dürfte.