Drohne aus der Ukraine über Zagreb abgestürzt

Darko Bandic/AP/dpa Polizisten untersuchen die Absturzstelle einer Drohne sowjetischer Bauart in Zagreb

Zagreb. Der Absturz eines unbemannten Militärflugzeuges über der Hauptstadt Zagreb hat die kroatische Öffentlichkeit erschüttert. Die etwa sieben Meter lange und sechs Tonnen schwere Drohne war am späten Donnerstagabend im Jarun-Park eingeschlagen, wie die kroatischen Behörden am Freitag bestätigten. Dabei wurden keine Menschen verletzt oder getötet, aber geparkte Autos beschädigt. Das Fluggerät war aufgrund der inzwischen ermittelten Flugroute von ukrainischem Gebiet aus gestartet. Kroatische Stellen bestätigten, dass es sich um eine Fernaufklärungs-Drohne vom Typ Tupolew M-141 handelte, die noch in sowjetischen Zeiten, in den 1970er-Jahren, produziert wurde. Das Fluggerät sei in einer Höhe von 1300 Metern mit einer Geschwindigkeit von 700 Stundenkilometern über die Nato-Länder Rumänien und Ungarn kommend in den kroatischen Luftraum eingedrungen, habe sich sieben Minuten lang im kroatischen Luftraum aufgehalten. Die russische Botschaft in Zagreb erklärte, Kroatien solle sich an die Ukraine wenden. Im russischen Militär seien Fluggeräte dieses Typs seit 1991 nicht mehr in Verwendung. Die ukrainische Botschaft in Zagreb kommentierte den Vorfall zunächst nicht. (dpa)