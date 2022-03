Staatlichkeit auf dem Rückzug

REUTERS/Zanah Mustapha Anhänger der islamistischen Boko-Haram-Miliz bei Kumshe in Nigeria (6.5.2017)

Die Mitteilungsblätter des »Informationszentrum 3. Welt« aus Freiburg galten einmal als linkes Projekt. Ziel war es, den Namenlosen und Entrechteten der damals noch so genannten Dritten Welt, also den Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas, eine Stimme in einer kapitalistischen Metropole zu verschaffen. Spätestens Ende der 1990er Jahre änderte sich aber das Profil der Zeitschrift, die nun auch offen war für die Affirmation von Positionen des liberalen Mainstreams. Dennoch ist sie eine wichtige Quelle für Nachrichten aus Krisen- und Kriegsgebieten des globalen Südens geblieben.

Um »Rackets und Bandenherrschaft« geht es schwerpunktmäßig in der kürzlich erschienenen aktuellen Ausgabe. Ein wichtiges Thema – ist doch in verschiedenen Regionen insbesondere Afrikas die Staatlichkeit zusammengebrochen und einem Konglomerat von Einflussgebieten diverser Warlords, Mafiaclans, islamistischer Sekten und sonstiger Gruppierungen gewichen.

Sehr interessant ist ein Beitrag von Heinrich Bergstresser über das im armen Norden Nigerias grassierende Banditentum. Islamistische Terrororganisationen beherrschen dort ganze Landstriche, finanzieren sich unter anderem durch Raubzüge, Erpressung und Geldwäsche. Das Ergebnis sind nicht nur Tausende Tote und Millionen Binnenflüchtlinge, es folgte auch ein weitgehender Zusammenbruch der medizinischen Infrastruktur.

Vergleichbare Verhältnisse sind auch in Teilen Malis anzutreffen. Seit 2012 die den Norden des Landes dominierende Tuareg-Minderheit gegen die Zentralgewalt rebellierte, steckt der Landesteil in einem Bürgerkrieg, den auch Militärkontingente aus dem Ausland nicht zu beenden vermochten. Wie Didi Badi und Georg Klute schreiben, ist an die Stelle der nicht mehr funktionierenden Staatsgewalt ein Geflecht örtlicher Milizen getreten, die zum Teil stammesbezogen agieren, zum Teil von religiösen Gruppen dominiert werden. Für die Mehrheit der Menschen in dieser Region trete die Staatsgewalt nur noch in Gestalt von Flugzeugen, Drohnen, Hubschrauberpatrouillen und Militärkolonnen in Erscheinung. Die nichtstaatliche Ordnung sei hingegen gelebte Realität und würde weitgehend unhinterfragt akzeptiert.

Ähnliche Verhältnisse herrschen, folgt man Katja Maurer, auch im karibischen Inselstaat Haiti. Nach dem Sturz der Duvalier-Diktatur gerieten große Teile des Landes unter die Kontrolle bewaffneter Gangs, die internationale Hilfsgelder abgreifen und sich um deren Verteilung erbitterte Auseinandersetzungen liefern. Ob die Hilfsprogramme diverser NGOs tatsächlich, wie die Autorin schreibt, Hauptursache für die eskalierenden Bandenkriege sind oder diese nur zusätzlich befeuern, darüber lässt sich streiten. Winfried Rust bringt in seinem Beitrag die kriminelle Bandenbildung mit »krisenhafter Ökonomie, Staatlichkeit und Gesellschaftlichkeit« in Verbindung. Das ist nicht falsch. Die Frage nach den Ursachen stellt er allerdings nicht.