Eine Welt der Widersprüche

Joerg Boethling/imago images Eine Welt: Gesellschaften in Formationen des rückständigen Kapitalismus werden ebenso durch die Aufteilung in Klassen konstituiert wie Gesellschaften in den fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern (Fabrikarbeiter bei Mercedes Benz in Pune, Indien)

In den kommenden Tagen erscheint im Kasseler Mangroven-Verlag der Sammelband »Klassen, Nationen, Literaturen« des am 9. März 2022 verstorbenen marxistischen Literaturtheoretikers Aijaz Ahmad. Bei dem vorliegenden Text handelt es sich um die gekürzte und redigierte Fassung des 1987 publizierten Aufsatzes »Jamesons Rhetorik der Andersartigkeit und die ›nationale Allegorie‹«. Wir danken dem Verlag für die freundliche Genehmigung zum Vorabdruck. (jW)

Meine Auseinandersetzung mit Fredric Jamesons Werk hat zweifellos eine persönliche, und auch etwas existentielle Komponente, die am besten gleich vorweg klargestellt werden sollte. Ich lese jetzt seit ungefähr 15 Jahren Jamesons Arbeiten, und zumindest ein Teil dessen, was ich über die Literaturen und Kulturen Westeuropas und der USA weiß, stammt von ihm. Und gerade weil ich Marxist bin, hatte ich Jameson und mich immer als zwei Gleichgesinnte angesehen, obwohl wir uns nie offiziell miteinander verbunden haben. Als ich dann aber auf der fünften Seite von »Third World Literature in the Era of Multinational ­Capitalism« (erschienen in: Social Text (1986), No. 15, S. 65–88) angekommen war (insbesondere bei dem Satz, der mit »Alle Texte der Dritten Welt sind notwendigerweise immer …« beginnt), wurde mir klar, dass das, was dort theorisiert wird, unter anderem ich selbst war. Gut, ich bin in Indien geboren und schreibe Gedichte auf Urdu, eine Sprache, die US-Intellektuelle nicht unbedingt verstehen. Also fragte ich mich laut: »Alle Texte? … Immer?« Diese Aussage fühlte sich falsch an. Je weiter ich las, desto mehr wurde mir mit nicht geringem Ärger klar, dass der Mann, den ich so lange, so liebevoll, wenn auch aus physischer Entfernung, als Gleichgesinnten gesehen hatte, sich selbst als einen zivilisatorisch Andersartigen verstand. Und das war kein gutes Gefühl.

Polemischer Begriff

Auch ich denke, dass es viele sehr gute Bücher von afrikanischen, asiatischen und lateinamerikanischen Schriftstellern gibt, die auf Englisch übersetzt wurden und die als Instrument gegen die allgemeine Ethnozentrik und kulturelle Kurzsichtigkeit der Geisteswissenschaften, die momentan in den USA herrschen, genutzt werden sollten. Wenn für diese Aktivität ein Label nötig ist, dann kann man diese Texte meinetwegen auch als »Literatur der Dritten Welt« bezeichnen. Umgekehrt bin ich jedoch auch der Meinung, dass dieser Begriff der »Dritten Welt« selbst in seinem aussagekräftigsten Gebrauch immer ein polemischer Begriff ist, der keinerlei theoretischen Status hat. Den Begriff aus dem Register der Polemik zu lösen und ihn als Grundlage für die Erzeugung theoretischen Wissens zu beanspruchen, die eine gewisse Genauigkeit bei der Konstruktion der Objekte des eigenen Wissens voraussetzt, bedeutet, nicht nur den Begriff selbst, sondern sogar die Welt, auf die er sich bezieht, falsch zu interpretieren.

Ich werde daher in eben diesem Zusammenhang argumentieren, dass es keine »Literatur der Dritten Welt« gibt, die als intern kohärentes Objekt theoretischen Wissens konstruiert werden kann. Die bloße Tatsache, dass zum Beispiel die Sprachen der Metropolen von der überwiegenden Mehrheit der Literaturproduzenten in Asien und Afrika nicht übernommen wurden, bedeutet, dass auch die überwiegende Mehrheit der literarischen Texte aus diesen Kontinenten in den Metropolen nicht verfügbar ist; daher wird ein Literaturtheoretiker, der es sich zum Ziel gesetzt hat, »eine Theorie der kognitiven Ästhetik der Literatur der Dritten Welt« zu formulieren, vielmehr auf Webersche Art Idealtypen konstruieren; und dabei alle grundlegenden Verfahren wiederholen, die Orientalisten seit jeher angewandt haben – um ihre eigenen Lesarten einer bestimmten Tradition »hoher« Textualität als das Wissen über ein vermeintlich einheitliches Objekt, das sie »die islamische Zivilisation« nennen, darzustellen.

Ich möchte hinzufügen, dass die literarischen Beziehungen zwischen den Metropolen und den imperialisierten Formationen ganz anders aufgebaut sind als die Beziehungen zwischen den Metropolen selbst. Es gibt nicht selten Literaturtheoretiker in Europa oder den USA, die außer ihrer eigenen auch noch ein paar europäische Sprachen beherrschen; des weiteren schafft die Häufigkeit der Hin- und Herübersetzungen zwischen europäischen Sprachen sehr viele Kanäle für die Verbreitung von Texten. Dies bewirkt, dass selbst ein US-Gelehrter, auch wenn er nur der englischen Sprache mächtig ist, in den verschiedenen Metropolentraditionen recht gut verankert sein kann. Die sprachlichen und literarischen Beziehungen zwischen den Metropolen und den Ländern Asiens und Afrikas bieten dagegen drei scharfe Kontraste zu diesem System des Textaustauschs zwischen den Metropolen. Ebenfalls nicht selten sind zwar moderne Intellektuelle aus Asien oder Afrika, die mindestens eine europäische Sprache beherrschen; was andererseits allerdings selten ist, sind bedeutende Literaturtheoretiker aus Europa oder den USA, die sich jemals mit einer asiatischen oder afrikanischen Sprache beschäftigt haben. Hinzu kommt, dass die gewaltige Übersetzungsindustrie, die Texte unter den fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern verbreitet, unberechenbar und langsam arbeitet, wenn es um Übersetzungen aus asiatischen oder afrikanischen Sprachen geht. Das Ergebnis ist, dass wichtige literarische Traditionen – wie zum Beispiel Werke auf Bengali, Hindi, Tamil, Telugu oder einem halben Dutzend anderer Sprachen allein aus Indien – dem amerikanischen Literaturtheoretiker praktisch unbekannt bleiben, abgesehen vielleicht von einigen vereinzelten Texten.

Eine Konsequenz dieser Situation ist also, dass die wenigen Schriftsteller, die zufällig auf Englisch schreiben, über alle Maßen geschätzt werden. Bezeichnend ist zum Beispiel die Kennzeichnung von Salman Rushdies Roman »Midnight’s Children« in der New York Times als »ein Kontinent, der seine Stimme findet« – als hätte man keine Stimme, wenn man nicht Englisch spricht. Die Tatsache, dass ein asiatischer, afrikanischer oder arabischer Intellektueller auf Englisch schreibt und Bekanntheit erlangt, wird sozusagen damit vergolten, dass er oder sie sofort mit dem fragwürdigen Ruhm eines Stammesvertreters – einer »Rasse«, eines Kontinents, einer Zivilisation, sogar der ganzen Dritten Welt – ausgestattet wird. In diesem allgemeinen Kontext gerät eine »kognitive Theorie der Literatur der Dritten Welt«, die eben nur auf dem basiert, was derzeit in den Sprachen der Metropolen verfügbar ist, meines Erachtens nach, zu einem besorgniserregenden Unterfangen.

Jameson sollte eigentlich noch mehr als den meisten Kritikern, die heutzutage in den USA arbeiten, bekannt sein, dass es für das Wissen in der Welt keine Kategorie gibt, die »hauptsächlich beschreibend« ist. »Beschreibungen« sind niemals ideologisch oder kognitiv neutral; etwas zu »beschreiben«, bedeutet vielmehr, einen Bedeutungsort zu spezifizieren, dann ein Objekt des Wissens zu konstruieren und somit eine Erkenntnis zu erschaffen, die an diesen Akt der beschreibenden Konstruktion gebunden ist. Wenn man sagt, dass man etwas »hauptsächlich beschreibend« einsetzt, beruft man sich auf ein Maß an Faktizität, das die eigene Ideologie verschleiert; statt dessen bereitet man eine Basis vor, auf welcher Klassifizierungen, Verallgemeinerungen und Werte beurteilt werden können.

Falsche Opposition

Wenn wir nun zu dem kommen, was Jameson »beschreibt«, dann finde ich es bezeichnend, dass er die Erste und die Zweite Welt in bezug auf ihre Produktionssysteme (Kapitalismus bzw. Sozialismus) definiert, während er die dritte Kategorie – die der Dritten Welt – lediglich in bezug auf »Erfahrungen« hinsichtlich extern erzeugter Phänomene betrachtet. Das, was für die Menschheitsgeschichte selbst konstitutiv ist, ist in den ersten beiden Fällen vorhanden, im dritten Fall nicht. Ideologisch teilt diese Klassifikation die Welt in die, die Geschichte schreiben, und die, die bloße Objekte dieser Geschichtsschreibung sind. An anderer Stelle im Text greift Jameson bezeichnenderweise auch auf Hegels berühmte Herr-Knecht-Beziehung zurück, um die Opposition zwischen der Ersten und der Dritten Welt deutlich zu machen. Analytisch betrachtet lässt diese Klassifikation die sogenannte Dritte Welt in der Schwebe: Wenn nur die Erste Welt kapitalistisch und die Zweite Welt sozialistisch ist, was ist dann die Dritte Welt? Ist sie vorkapitalistisch? Befindet sie sich im Übergang? Und in welchem Übergang? Dazu kommt noch die Frage nach der Verortung einzelner Länder innerhalb der verschiedenen »Welten«.

Nehmen wir zum Beispiel Indien: Die koloniale Vergangenheit Indiens wird alle paar Monate in zahlreichen Serien auf US-Fernsehbildschirmen nostalgisch aufgearbeitet. Allerdings weist das heutige Indien alle Merkmale eines kapitalistischen Landes auf: generalisierte Warenproduktion, reger und sich steigender Austausch nicht nur zwischen Landwirtschaft und Industrie, sondern auch zwischen den unterschiedlichen Abteilungen der Industrie selbst und technisches Personal, das zahlreicher ist als jenes Frankreichs und Deutschlands zusammen. All das bezeichnet zwar eine miserable Art von Kapitalismus; die Lebensbedingungen für mehr als die Hälfte der indischen Bevölkerung – ungefähr 400 Millionen Menschen – sind erheblich schlechter als das, was Engels in »The Condition of the Working Class in England« beschrieben hat. Aber die indische Stahlindustrie hat vor einigen Jahren ihr 100jähriges Bestehen gefeiert, und die acht größten multinationalen Unternehmen Indiens gehören zu den am schnellsten wachsenden der Welt, da sie in zahlreichen Ländern, von Vietnam bis Nigeria, aktiv sind. Diese wirtschaftliche Basis ist also seit der Unabhängigkeit im Jahr 1947 mit einer ungebrochenen parlamentarischen Herrschaft der Bourgeoisie verbunden – eine Bilanz, die hinsichtlich ihrer Dauer mit Italiens moderner ungebrochener bürgerlich-demokratischer Regierungsführung vergleichbar ist und die das Schicksal der bürgerlichen Demokratie in Spanien und Portugal, zwei der ältesten Kolonialländer, sogar noch übertrifft. Diese parlamentarische Republik der indischen Bourgeoisie war zwar nicht frei von Gesetzlosigkeiten und Gewalttaten, wie sie in Japan und Westeuropa heutzutage nicht mehr akzeptabel wären, aber sie schuf für die Bevölkerung den Eindruck bürgerlicher politischer Verhältnisse. Die Konsequenz für die Linke ist, dass die beiden kommunistischen Parteien über längere und umfassendere Erfahrungen mit regionalen Regierungen im Rahmen einer bürgerlichen Republik verfügen als alle eurokommunistischen Parteien zusammen; und dass die Wählerschaft, die traditionell für eine dieser beiden Parteien stimmt, wahrscheinlich größer ist als die kommunistischen Wählerschaften in der gesamten übrigen kapitalistischen Welt.

Also – gehört Indien in die Erste oder in die Dritte Welt? Und was ist mit Brasilien, Argentinien, Mexiko und Südafrika? Und …? Aber wir wissen ja, dass Länder des pazifischen Raums von Südkorea bis Singapur zu den am schnellsten wachsenden Regionen im globalen Kapitalismus zählen. Die Liste könnte also noch viel länger sein, aber der Punkt ist, dass die binäre Opposition, die Jameson zwischen einer kapitalistischen Ersten Welt und einer vermutlich vor- oder nichtkapitalistischen Dritten Welt konstruiert, empirisch unbegründet ist.

Wenn man an die Drei-Welten-Theorie glaubt – also an eine Dritte Welt, die ausschließlich als »Erfahrung des Kolonialismus und des Imperialismus« definiert wird – ist die primäre ideologische Formation, die einem linken Intellektuellen zur Verfügung steht, der »Nationalismus«. Denn nur dann ist es überhaupt möglich, zu behaupten – und zwar stark übertrieben, aber eben möglich –, dass »alle Texte der Dritten Welt notwendigerweise (…) nationale Allegorien sind«. Diese ausschließliche Betonung der nationalistischen Ideologie findet sich sogar im einleitenden Absatz von Jamesons Text, wo der Dritten Welt nur die Möglichkeit zwischen ihrem »Nationalismus« und einer »globalen modernen Kultur« gelassen wird. Gibt es keine anderen Möglichkeiten? Könnte man zum Beispiel nicht der Zweiten Welt beitreten? Im marxistischen Diskurs gab es früher etwas, das als »sozialistische und/oder kommunistische Kultur« bezeichnet wurde und weder nationalistisch noch postmodernistisch war. Ist das aus unserem Diskurs verschwunden, selbst als Beschreibung eines Wunschzustandes?

Jamesons voreilige Totalisierung historischer Phänomene in Gestalt binärer Gegensätze (in diesem Fall Nationalismus/Postmodernismus) lässt wenig Raum für die Tatsache, dass die einzigen Nationalismen der sogenannten Dritten Welt, die dem kulturellen Druck der USA widerstehen konnten und tatsächlich Alternativen hervorgebracht haben, diejenigen sind, die sich bereits in dem viel größeren Feld der sozialistischen politischen Praxis artikuliert haben und darin eingegliedert sind. Alle anderen hatten praktisch kaum Schwierigkeiten, sich mit dem zu versöhnen, was Jameson »globale amerikanische postmoderne Kultur« nennt. Im einzigartigen und bedeutenden Fall des Iran (den Jameson uns mit der Begründung verbietet, es sei »vorhersehbar«, dass wir dies tun würden) hat der Antikommunismus der islamischen Nationalisten keine soziale Regeneration hervorgebracht, sondern einen klerikalen Faschismus. Auch lässt der Absolutismus dieser Opposition (Postmodernismus/Nationalismus) keinen Raum für die einfache Vorstellung, dass der Nationalismus selbst keine einheitliche Sache mit vorgegebenem statischem Wesen und Wert ist. In Asien und Afrika gibt es heutzutage Hunderte von Nationalismen; manche sind fortschrittlich, andere sind es nicht. Ob ein Nationalismus eine fortschrittliche kulturelle Praxis hervorbringt, hängt, um es mit Gramsci auszudrücken, vom politischen Charakter des Machtblocks ab, der sich seiner bemächtigt und ihn als materielle Kraft nutzt, um so die eigene Hegemonie zu konstituieren. Es gibt weder theoretische Grundlagen noch empirische Beweise, die die Annahme stützen, dass bürgerliche Nationalismen der sogenannten Dritten Welt Schwierigkeiten mit der Postmoderne haben werden; sie wollen sie.

Klasse statt Nation

Es besteht somit in der Tat eine sehr deutliche Übereinstimmung zwischen der Drei-Welten-Theorie, der Überbewertung der nationalistischen Ideologie und der Behauptung, dass die »nationale Allegorie« die primäre, sogar ausschließliche Form des Narrativs der sogenannten Dritten Welt ist. Wenn diese Dritte Welt durch die singuläre »Erfahrung von Kolonialismus und Imperialismus« konstituiert wird, und die einzig mögliche Antwort eine nationalistische ist, was gibt es dann noch, das dringender zu erzählen wäre als genau diese »Erfahrung«? In der Tat gibt es gar nichts anderes zu erzählen. Denn wenn Gesellschaften nicht durch Produktionsverhältnisse definiert werden, sondern durch national definierte Herrschaftsverhältnisse; wenn sie für immer außerhalb der Konfliktsphäre zwischen Kapitalismus (Erste Welt) und Sozialismus (Zweite Welt) verstanden werden; wenn die wichtigsten Kräfte für ihre Geschichte weder Klassenbildung und Klassenkampf noch die Vielzahl sich überschneidender Konflikte sind, die auf Klasse, Geschlecht, Nation, »Rasse«, Region usw. beruhen, sondern die einheitliche »Erfahrung« nationaler Unterdrückung (wenn man eben nur Objekt der Geschichte ist, der Hegelsche Knecht) – was soll man denn dann noch erzählen, außer eben diese nationale Unterdrückungserfahrung? Politisch gesehen sind wir alle Shakespeares Caliban. Formal betrachtet liegt unsere Bestimmung darin, in einer poststrukturalistischen Welt der Wiederholung des Unterschieds, der difference, zu leben: Die gleiche Allegorie, die nationalistische, wird bis zum Ende der Zeit immer wieder neu geschrieben: »Alle Texte der Dritten Welt sind notwendigerweise …«

Man könnte auch mit einer radikal anderen Prämisse beginnen: nämlich mit der Behauptung, dass wir nicht in drei Welten leben, sondern in einer; dass diese Welt die Erfahrung des Kolonialismus und des Imperialismus auf beiden Seiten von Jamesons globaler Kluft beinhaltet (die »Erfahrung« des Imperialismus ist eine zentrale Tatsache in allen Aspekten des Lebens in den USA, von der ideologischen Bildung bis hin zur Nutzung von gesellschaftlichen Überschüssen im militärisch-industriellen Komplex); dass Gesellschaften in Formationen des rückständigen Kapitalismus ebenso durch die Aufteilung in Klassen konstituiert werden wie Gesellschaften in den fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern; dass der Sozialismus nicht auf etwas beschränkt ist, das »die Zweite Welt« genannt wird, sondern einfach die Bezeichnung eines Widerstands ist, der weltweit genauso weit verbreitet ist wie der Kapitalismus selbst; dass die verschiedenen Teile des kapitalistischen Systems nicht binäre Oppositionen, sondern widersprüchliche Einheiten sind – mit Unterschieden, ja, aber auch gekennzeichnet von tiefgreifenden Überschneidungen. Eine unmittelbare Konsequenz für die Literaturtheorie wäre, dass die einheitliche Suche nach einer »Theorie der kognitiven Ästhetik für die Literatur der Dritten Welt« unmöglich gemacht werden würde. Man müsste auch auf die Idee von Metanarrativen verzichten, die die gesamte Vielfalt echter Erzählungen der sogenannten Dritten Welt umfassen können. Umgekehrt könnten sich viele der Fragen, die man an in Urdu oder Bengal verfasste Literaturtraditionen stellen würde, als ziemlich ähnlich zu den Fragen herausstellen, die man zuvor an englische und amerikanische Literaturen gestellt hat. Aus dem gleichen Grund könnte echtes Wissen über diese anderen Literaturtraditionen US-Literaturtheoretiker dazu zwingen, sich Fragen über ihre eigene Tradition zu stellen, die sie bisher nicht gestellt haben.

Jameson behauptet, man könne nicht von der Prämisse einer wirklichen Einheit der Welt ausgehen, »ohne auf einen allgemein liberalen und humanistischen Universalismus zurückzugreifen«. Das ist eine merkwürdige Idee, vor allem wenn sie von einem Marxisten kommt. Man hätte gedacht, dass die Welt nicht durch eine liberalistische Ideologie vereint ist – dass die Welt überhaupt nicht durch eine Idee konstituiert ist, sei sie hegelianisch oder humanistisch –, sondern durch die globale Vormachtstellung einer einzigen Produktionsweise, nämlich der des Kapitalismus, und durch den globalen Widerstand gegen diesen Modus. Ein Widerstand, der seinerseits in den verschiedenen Teilen der Welt ungleichmäßig gestaltet ist. Man würde auch meinen, der Sozialismus sei keineswegs auf die sogenannte Zweite Welt (die sozialistischen Länder) beschränkt, sondern ist ein globales Phänomen, das bis in die entferntesten ländlichen Gemeinden in Asien, Afrika und Lateinamerika reicht, ganz zu schweigen von Einzelpersonen und Gruppen innerhalb der Vereinigten Staaten.

Was der Welt also ihre Einheit gibt, ist nicht die humanistische Ideologie, sondern der grausame Kampf zwischen Kapital und Arbeit, der mittlerweile grundlegend global geworden ist. Die Aussicht auf eine sozialistische Revolution hat sich für einen Großteil der Linken in den Metropolen so sehr vom realistischen Horizont entfernt, dass die US-amerikanischen linken Intellektuellen sogar dazu neigen, die Grausamkeit dieses basalen Kampfes zu vergessen, der in unserer Zeit über alle anderen Auseinandersetzungen dominiert. Der Vorteil, aus Pakistan zu kommen, ist, in meinem Fall, dass das Land mit kapitalistischen Waren gesättigt wurde, von US-amerikanischen Waffen nur so strotzt, an China, die Sowjetunion und Afghanistan grenzt, unter einer Verbreitung konkurrierender Nationalismen leidet und momentan die erste Phase einer Konsolidierung der kommunistischen Bewegung miterlebt. Wenn man aus so einem Land kommt, ist es schwierig, diese einzigartige Bewegung unserer Geschichte zu negieren, die unserem Globus seine widersprüchliche Einheit verleiht. Und nichts davon hat etwas mit liberalem Humanismus zu tun.

Homogenisierung statt Differenz

Was die Spezifik der kulturellen Unterschiede betrifft, so tendiert Jamesons theoretische Konzeption meines Erachtens in die entgegengesetzte Richtung – nämlich in die der Homogenisierung. Der Unterschied zwischen der Ersten und der Dritten Welt wird als Andersartigkeit artikuliert, aber die enorme kulturelle Heterogenität sozialer Formationen innerhalb der sogenannten Dritten Welt wird durch die singuläre Idee der »Erfahrung« verschleiert. Man sollte an dieser Stelle festhalten, dass die Länder Westeuropas und Nordamerikas in den letzten 200 Jahren eng miteinander verbunden waren; der Kapitalismus selbst ist in diesen Ländern sogar noch viel älter; die kulturelle Logik des Spätkapitalismus wirkt gerade in diesen metropolitanen Formationen somit besonders stark; die Verbreitung kultureller Produkte ist in diesen Ländern so unmittelbar, so umfangreich und so lebhaft, dass man vernünftigerweise von einer gewissen kulturellen Homogenität zwischen ihnen sprechen könnte. Aber Asien, Afrika und Lateinamerika? Historisch gesehen waren diese Länder noch nie eng miteinander verbunden. Peru und Indien haben einfach keine gemeinsame Geschichte wie Deutschland und Frankreich oder Großbritannien und die Vereinigten Staaten. Nicht einmal die einzigartige »Erfahrung von Kolonialismus und Imperialismus« war, sagen wir einmal in Indien und Namibia, auf irgendeine Art und Weise gleich oder ähnlich.

Ich glaube, dass es einen beträchtlichen Raum gibt, in dem man zwischen (a) dem postmodernen Kult der völligen Nichtbestimmtheit und (b) der Idee einer einheitlichen Bestimmung, die sich von Hegel bis hin zu einigen der modernsten der marxistischen Debatten verfolgen lässt, Stellung beziehen kann. Denn der Hauptantrieb der marxistischen Dialektik besteht, so verstehe ich es, in einer Spannung, einer sich transformierenden Wechselwirkung: und zwar zwischen der Problematik einer endgültigen Bestimmung (des ideellen Inhalts, der mit dem Schaffensprozess durch materielle Arbeit verbunden ist, zum Beispiel) und der völligen Historizität vieler anderer, durchdringender Bestimmungen, so dass – in Engels Worten – das »Ergebnis« einer bestimmten historischen Konstellation eigentlich fast niemals dem »Willen« eines der historischen Akteure entspricht, die um dieses Ergebnis kämpfen. Dementsprechend habe ich zum Beispiel gesagt, dass das, was die Einheit der Welt ausmacht, sowohl die globale Funktionsweise der kapitalistischen Produktionsweise ist als auch der Widerstand gegen diese, der letztendlich sozialistischen Charakter hat. Diese konstitutive Tatsache funktioniert jedoch nicht in allen Ländern Asiens und Afrikas gleich. In Namibia nahm die Einführung des kapitalistischen Modus eine direkt koloniale Form an, während die zentrale Tatsache in Indien die Existenz stabiler und weit verbreiteter Klassen der kapitalistischen Gesellschaft innerhalb eines postkolonialen bürgerlichen Gemeinwesens war. In Vietnam, das bereits in eine postkapitalistische Phase eingetreten ist – wenn auch im Kontext einer extremen Zerstörung der Produktivkräfte –, ist der Charakter dieser konstitutiven Dialektik wiederum völlig anders. Während also die Problematik einer »endgültigen Bestimmung« sicherlich in jedem Fall aktiv ist, ist diese in verschiedenen Fällen unterschiedlich konstituiert – und in jedem Fall wird auch die literarische Produktion im Prinzip different konstituiert sein.