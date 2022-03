Operette im Krieg

imago stock&people Noch nicht blau-gelb angestrahlt: Grazer Schloßberg um 1880

Seit kurzem wird der Uhrturm, das Grazer Wahrzeichen, nachts blau-gelb angestrahlt. Dem Stadtschreiber ist das gar nicht gleich aufgefallen. Das Blau auf einer der beiden der Stadt zugewandten Fassaden ist zwar nicht zu übersehen, das Gelb kommt auf der beige Fassade mit der großen Uhr allerdings weniger gut zur Geltung. Die Chinesen wollen den Uhrturm übrigens nachbauen – freilich ohne Uhr, wird eine derart aufdringliche Erinnerung an die Vergänglichkeit im Reich der Mitte doch als unangenehm empfunden. Im Flur des Cerrini-Schlössls, dem Stadtschreiberdomizil, steht ein blau-gelber Besen. Der wird dort schon seit einem halben Jahr stehen, ist dem Stadtschreiber aber erst jetzt aufgefallen. Wer auf Schritt und Tritt und auf allen Kanälen mit Blau-Gelb belämmert wird, der ist sensibilisiert für die Farben, die sich sogar gegen das allgegenwärtige steirische Grün behaupten. Aber ist Grün nicht die Mischung aus den Farben Blau und Gelb? So gesehen könnte man auch alles lassen, wie es ist.

Auf der Medienfassade des Kunsthauses, auf der nach Einbruch der Dunkelheit weithin sichtbar Buchstaben und Zeichen flimmern, war Anfang des Monats »No war« zu lesen. Schwer vorstellbar, dass jemand diese Aussage nicht unterschreiben könnte. Aber das reicht im Augenblick nicht. Als Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) wenige Tage vor Kriegsbeginn schrieb, dass die Truppen auf beiden Seiten zurückgezogen werden müssten, erntete sie Kritik. Denn man hatte sich ja an breiter medialer Front abgewöhnt, die Manöver und Truppenaufmärsche der NATO an der russischen Grenze auch nur zu erwähnen. Schon einen Tag nach Kriegsbeginn beschloss die Grazer Stadtregierung eine Soforthilfe für die ukrainische Bevölkerung, und Kahr stellte klar: »Die Ukraine ist seit gestern einer militärischen Aggression ausgesetzt, die durch nichts gerechtfertigt werden kann.« Indes reißen die Versuche der politischen Gegner nicht ab, eine Reise in die Volksrepublik Donezk zu deren fünfjährigem Bestehen zu skandalisieren, an der 2019 neben anderen der KPÖ-Gemeinderat Kurt Luttenberger und der Landtagsabgeordnete Werner Murgg aus Leoben teilgenommen hatten.

Auf der großen politischen Bühne Österreichs wird die Gunst der Stunde derweil genützt, um ein wenig an der »immerwährenden Neutralität« zu sägen. So wurde der reaktionäre ÖVP-Veteran Andreas Khol vorgeschickt, um in der Kleinen Zeitung am vermeintlichen Tabu zu rühren: »Österreich muss sich für den NATO-Beitritt oder die Mitarbeit an einer europäischen Armee der EU entscheiden. Drei Viertel der Österreicher stehen jedoch fest hinter der Neutralität!« Das ist für den 2016 gescheiterten Präsidentschaftskandidaten offenbar ein Skandal: »Sie müssen erst von den Folgen der russischen Aggression informiert und von den neuen Notwendigkeiten des Schutzes überzeugt werden.« Khol erhielt Schützenhilfe von Chefredakteur Hubert Patterer, der in einem Kommentar von einem »Selbstbeschwichtigungskonsens« schwa­dronierte und schrieb, dass Österreich endlich erwachsen werden – und also vermutlich treudoof die US-amerikanischen geopolitischen Interessen mittragen und die von Ländern wie Russland oder China negieren müsse. Auf einen derart verantwortungslosen Kurs bekommt man die Mehrheit der Österreicher hoffentlich noch lange nicht.

Auf dem Grazer Messegelände bereitet man sich auf die Ankunft ukrainischer Flüchtlinge vor. Und natürlich hat die Stadt in den letzten Wochen auch schon die eine oder andere Friedenskundgebung und Solidaritätsveranstaltung gesehen. Ein »Zeichen gegen Krieg und Unterdrückung« möchte auch Ute Pinter, die Organisatorin der hervorragenden Konzertreihe »Open Music«, setzen: »In Form einer Minute Stille, eines langgehaltenen Tons oder eines anderen speziellen musikalischen Beitrags bei den Konzerten.« Ein guter Gedanke, denkt der Stadtschreiber – Schweigen als Kontrastprogramm zum allgegenwärtigen Maulheldentum. Nun meldet aber das Krawall-Gratisblatt Heute: »›Terminator‹ schaltet sich in Ukraine-Krieg ein!« Mit seiner Knarre nach Kiew gereist ist Arnold Schwarzenegger zwar nicht, aber der weltberühmte Steirer hat den Russen in einem Video erklärt, dass er den Krieg für falsch hält. Ganz Österreich redet aber lieber über die angeblich 50.000 Euro teuren Saphirohrringe, die Exaußenministerin Karin Kneissl als Hochzeitsgeschenk von Wladimir Putin geschenkt bekam – und als Staatsbedienstete nicht behalten durfte, weil sie mit dem russischen Präsidenten zuvor keine jahrelange Freundschaft verbunden hatte. Dass im hoffentlich noch lange neutralen Österreich alles zur Operette schrumpft, hält der Stadtschreiber in diesen verhetzten Zeiten für beruhigend.